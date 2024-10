TrackLabs: App-Geheimtipp visualisiert Aktivitäten

Die gänzlich kostenfreie iPhone-Applikation TrackLabs des Entwicklers Dennis Rochel richtet sich an sportlich aktive Nutzerinnen und Nutzer, die ihre in der Health-App gesicherten Aktivitäten detaillierter analysieren, auf einer Karte anzeigen und kategorisieren möchten. Dabei dient die App als reiner Betrachter vorhandener Aktivitäten und greift wahlweise auf die Daten von Apple Health oder die des Fitness-Portals Strava zu und ermöglicht euch anschließend deren ganz individuelle Auswertung.

Wertet lokale Apple Health-Daten aus

Dabei ist TrackLabs nicht einfach nur eine klassische Jogging-App wie HealthFit, die über Strecke, Distanz und Geschwindigkeit informiert, sondern TrackLabs kann spezifische Informationen anzeigen und zahlreiche Filter ineinandergreifen lassen, um euch ausschließlich jene Aktivitäten anzuzeigen, die euch gerade interessieren.

So ist TrackLabs etwa in der Lage, lokal vorhandene Fotos, die während einer Aktivität aufgenommen wurden, mit zu berücksichtigen. Nutzer können zudem nachvollziehen, ob sie auf einer bestimmten Strecke schneller geworden sind oder wie oft sie mit dem Fahrrad bestimmte Orte, etwa zur Arbeit oder zu Freunden, angefahren haben.

Die App ermöglicht es, Aktivitäten in verschiedene Kategorien einzuteilen, darunter „Alle Aktivitäten mit Fotos“, „Auslandsaktivitäten“ oder „Pendelfahrten“. Diese sogenannten Perspektiven können jederzeit durch eigene Filter und individuelle Kriterien erweitert werden. Dabei stehen zahlreiche Filteroptionen zur Verfügung: Der Aktivitätstyp (wie Radfahren, Joggen, Schwimmen), das Datum, bestimmte Orte oder Länder sowie spezifische Ausrüstungen (wie Fahrräder oder Laufschuhe) lassen sich berücksichtigen. Auch die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Aktivität oder die durchschnittliche Geschwindigkeit können gefiltert werden.

Mit Filtern und Foto-Auswertungen

Eine Besonderheit der App ist, wie gesagt, die Möglichkeit, Filter zu kombinieren. So könntet ihr etwa alle Aktivitäten im Ausland, bei denen Fotos aufgenommen wurden, oder alle Laufaktivitäten über 8 Kilometer und Fahrradfahrten über 50 Kilometer herausfiltern. Die gefilterten Aktivitäten können anschließend in verschiedenen Ansichten betrachtet werden, etwa als Liste oder auf einer Karte. Darüber hinaus bietet die App auch statistische Auswertungen an.

„TrackLabs“ ist als Analysewerkzeug für Menschen gedacht, die ihre sportlichen Aktivitäten bewusster verfolgen und ihre Fortschritte nachvollziehen wollen. Die App bietet dabei eine flexible Struktur, um personalisierte Einblicke in sportliche Routinen zu erhalten.