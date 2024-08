TomTom stellt GO Ride-App ein: Mitte September ist Schluss

Die Navigations-Experten von TomTom werden ihre GO Ride-Applikation für Motorradfahrer am 15. September einstellen. In ziemlich genau einem Monat ist die App dann nicht mehr funktionsfähig, zudem werden die Karten-Dienste vollständig deaktiviert. Bei TomTom begründet man die Entscheidung zur Einstellung damit, Ressourcen gezielt für die Entwicklung neuer Produkte einzusetzen.

TomTom empfiehlt Wechsel zu AmiGO

Die erst seit dem vergangenen Frühjahr verfügbare GO Ride-App erfreute sich bei Motorradfahrern großer Beliebtheit, da sie neben der klassischen Navigation auch spezielle Routing-Optionen anbot. Nutzer konnten zwischen drei Modi wählen: „Fast“ für die schnellste Route, „Thrilling“ für aufregende Strecken mit Kurven und „Super Thrilling“ für besonders herausfordernde Routen mit vielen Kurven und Höhenunterschieden. Darüber hinaus ermöglichte die App das Speichern und Teilen von Routen sowie das Importieren von GPX-Dateien, was für eine flexible und individuell anpassbare Routenplanung sorgte.

TomTom empfiehlt nun die Nutzung der kostenlosen AmiGO-App. Obwohl AmiGO nicht speziell für Motorräder entwickelt wurde, enthält sie dennoch wichtige Funktionen wie die kurvenreiche Routenplanung und die Verbindung mit Android Auto und Apple CarPlay.

Datenexport bis zum 15. September

Bestandskunden sind dazu aufgerufen ihre Routen und Daten bis zum 15. September zu sichern, da die App danach nicht mehr verwendet werden kann. Die gespeicherten Routen können über plan.tomtom.com heruntergeladen werden.

TomTom betont, dass die Einstellung von GO Ride den Weg für neue Entwicklungen ebne. Das Unternehmen plant, künftig verstärkt in innovative Projekte zu investieren, um den sich wandelnden Anforderungen ihrer Community gerecht zu werden. TomTom ist überzeugt, dass die AmiGO-App eine geeignete Alternative bietet und das Fahrerlebnis weiterhin optimiert. Weitere Informationen zur Datensicherung und zum Wechsel auf AmiGO finden sich im neu erweiterten FAQ-Bereich auf der offiziellen TomTom-Webseite.

