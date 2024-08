Bops: Neue Sonos- und Apple-Music-App im Anmarsch

Der in Texas ansässige Entwickler Jesse Newland hat kürzlich die Beta-Version einer neuen iOS-Anwendung veröffentlicht, die es im Blick zu behalten gilt. Das Projekt trägt den Namen Bops und richtet sich sowohl an Nutzer des Musik-Streaming-Dienstes Apple Music als auch an Besitzer von Sonos-Lautsprechern.

Die App wurde in den zurückliegenden Jahren, anfangs noch als persönliches Projekt entwickelt und zielt auf Anwender, die eine nahtlose Integration zwischen Apple Music und ihren Sonos-Geräten wünschen, ohne die Einschränkungen, die bisherige Lösungen mit sich bringen.

Lokale Wiedergabe und Sonos-Steuerung

Bisher mussten Nutzer, die Apple Music auf Sonos-Lautsprechern abspielen wollten, zwischen zwei unterschiedlichen Apps wählen: der Musik-App Apples, die eine durchgehende Verbindung zwischen iPhone und den Lautsprechern erfordert, oder der offiziellen Sonos-App, die seit ihrer letzten großen Aktualisierung jedoch mit zahlreichen Problemen zu kämpfen hat. Zwei Optionen die mit Kompromissen verbunden sind.

Bops hingegen soll eine einfache, übersichtliche Lösung bieten, die es ermöglicht, Apple Music sowohl zu Hause über Sonos-Lautsprecher als auch unterwegs direkt auf dem iPhone zu hören. Dabei nutzt die App eine API-basierte Kommunikation mit den Sonos-Lautsprechern, wodurch Musik weitergespielt werden kann, selbst wenn sich das Smartphone außerhalb der Reichweite befindet oder ausgeschaltet wird.

Die App verzichtet auf überflüssige Funktionen und fokussiert sich auf eine intuitive Bedienung. So bietet Bops unter anderem eine Play/Pause-Funktion mit Fortschrittsanzeige, die Möglichkeit, die Lautsprecher im Haus zu gruppieren und die Musikbibliothek von Apple Music nach Songs, Alben oder Playlists zu durchsuchen.

Im öffentlichen Beta-Test

Aktuell lässt sich Bops im offenen betatest über Apples TestFlight-Umgebung nutzen. Derzeit sind alle Beta-Plätze belegt, der Entwickler erweitert den Kreis der Tester jedoch kontinuierliche. Bops setzt mindestens iOS 17 und ein aktives Apple-Music-Abo sowie einen Sonos-Account voraus.

Wir melden uns erneut, sobald Bops offiziell im App Store erhältlich ist.