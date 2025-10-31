Timix-App kann jetzt auch Apple-Home-Geräte schalten

Der Entwickler der für das iPhone, iPad, Apple Watch und den Mac erhältlichen Anwendung Timix hat seit unserer letzten Erwähnung der App etliche Verbesserungen und Funktionserweiterungen an den Start gebracht. esonders erwähnenswert ist, dass Timix nun auch direkt in Apple Home eingebundene Smarthome-Geräte schalten kann.

Mit Timix lassen sich somit auf einfache Weise etwa Lampen ein- und ausschalten, Ventilatoren starten oder in der Home-App hinterlegte Szenen aktivieren, sobald ein Timer beginnt oder endet.

Darüber hinaus lassen sich die Timer der App mit verschiedenen weiteren Auslösern kombinieren. Hier kann man beispielsweise den Start eines Kurzbefehls, das Öffnen einer Internetadresse, das Vorlesen eines Textes oder spezielle iOS-Ereignisse wie das Vibrieren des Telefons oder das Blinken von Bildschirm oder Taschenlampe verknüpfen. Ziel der App ist es laut ihrem Entwickler, dass Nutzer Automationen individuell an den eigenen Alltag anpassen und komplexe Abläufe mit wenigen Schritten umsetzen können.

Beim Anlegen eigener Timer bietet die App Unterstützung durch einen KI-Assistenten an. Auch ist es möglich, Timer und Abläufe lediglich durch Texteingabe zu erstellen. Timix bietet darüber hinaus Widgets für alle Apple-Plattformen an und ist mit Handoff-Unterstützung für den fließenden Wechsel zwischen Mac und iPhone ausgestattet.

Kostenlos und werbefrei

Der Entwickler bietet seine Anwendung kostenlos an und betont, dass alle Funktionen auf den von Apple angebotenen offiziellen Schnittstellen basieren. Weder wird in der App Werbung angezeigt, noch werden irgendwelche Daten gesammelt.

Nutzer, denen die Arbeit gefällt, haben die Möglichkeit, sich über einen In-App-Kauf erkenntlich zu zeigen und die Arbeit unterstützen. Bei Feature-Wünschen oder Fragen zur App könnt ihr den Entwickler direkt kontaktieren, oder hier einen Kommentar hinterlassen. Der Entwickler verfolgt gelegentlich auch die Diskussionen auf unserer Seite und beantwortet dort offene Fragen.