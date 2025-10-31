iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 658 Artikel

Energy-App wird eingestellt

Netatmo-Heizungssteuerung künftig nur noch per „Home + Control“-App
Artikel auf Mastodon teilen.
3 Kommentare 3

Nutzer der vernetzten Heizungslösungen von Netatmo müssen sich, sofern sie die Standard-App Netatmo Energy für die Bedienung der Geräte verwenden, in absehbarer Zeit umgewöhnen. Der Hersteller will die Anwendung vom 1. März 2026 an nicht mehr weiterentwickeln und bestehende Nutzer dazu bringen, auf seine parallel erhältliche Smarthome-Anwendung Home + Control umzusteigen. Bestehende Nutzer können die alte App zwar weiterhin verwenden, neue Funktionen und Updates werden laut Netatmo künftig jedoch ausschließlich über die Anwendung „Home + Control“ bereitgestellt.

Netatmo Home Control App Screenshots

Laut Netatmo sollen alle Funktionen von „Netatmo Energy“ auch in der neuen App verfügbar sein. Wer die Energy-App zur Steuerung von Thermostaten oder Heizkörperreglern nutzt, könne somit problemlos umsteigen. Nach der Anmeldung mit den bestehenden Netatmo-Zugangsdaten sollen sämtliche Geräte, Einstellungen und Verlaufsdaten automatisch übernommen werden.

Legrand-Lösungen rücken zusammen

Mit dem Schritt sollen die Smart-Home-Lösungen der Marken Netatmo, Legrand und BTicino enger miteinander verknüpft werden. Netatmo wurde 2018 von dem französischen Konzern Legrand übernommen. BTicino ist eine zu Legrand zugehörige Marke.

Die App „Home + Control“ soll künftig als zentrale Plattform dienen, über die sich Heizung, Beleuchtung, Rollläden, Steckdosen oder Wetterstationen der Unternehmensgruppe steuern lassen. Die Anwendung wurde im Frühjahr in überarbeiteter Form veröffentlicht und mit einer neuen Benutzeroberfläche ausgestattet. In diesem Zug seien auch die Bedienung einzelner Räume und Funktionen der Heizungssteuerung deutlich verbessert worden. Zudem lasse sich die Startansicht inzwischen individuell anpassen, um häufig genutzte Geräte und Räume schneller zu erreichen.

Wetterstation bleibt autonom

Die Wetterstation von Netatmo ist schon seit vergangenem Jahr in die Smarthome-Anwendung von Legrand integriert, lässt sich aber mit wesentlich größerem Funktionsumfang weiterhin über die iOS-App Netatmo Weather erreichen.

Laden im App Store
‎Home + Control
‎Home + Control
Entwickler: Legrand - Netatmo – Bticino
Preis: Kostenlos
Laden

Danke Mario
31. Okt. 2025 um 11:48 Uhr von chris Fehler gefunden?


    3 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • „neue Funktionen“ …. gab gefühlt die letzten 5 Jahre keine neuen Funktionen. Solange sie den Home Assistant Zugang nicht kaputt machen/blockieren können sie mit der App machen was sie wollen.

    Antworten Melden

  • naja mehr als vier Stationen wären schön. Kann ja eigentlich so schwer nicht sein und man würde weitere Erweiterungsmodule verkaufen können.

    Antworten Melden

  • Krebst Netatmo jetzt überall zurück wie bei der doorbell?

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42658 Artikel in den vergangenen 6635 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven