Netatmo-Heizungssteuerung künftig nur noch per „Home + Control“-App

Nutzer der vernetzten Heizungslösungen von Netatmo müssen sich, sofern sie die Standard-App Netatmo Energy für die Bedienung der Geräte verwenden, in absehbarer Zeit umgewöhnen. Der Hersteller will die Anwendung vom 1. März 2026 an nicht mehr weiterentwickeln und bestehende Nutzer dazu bringen, auf seine parallel erhältliche Smarthome-Anwendung Home + Control umzusteigen. Bestehende Nutzer können die alte App zwar weiterhin verwenden, neue Funktionen und Updates werden laut Netatmo künftig jedoch ausschließlich über die Anwendung „Home + Control“ bereitgestellt.

Laut Netatmo sollen alle Funktionen von „Netatmo Energy“ auch in der neuen App verfügbar sein. Wer die Energy-App zur Steuerung von Thermostaten oder Heizkörperreglern nutzt, könne somit problemlos umsteigen. Nach der Anmeldung mit den bestehenden Netatmo-Zugangsdaten sollen sämtliche Geräte, Einstellungen und Verlaufsdaten automatisch übernommen werden.

Legrand-Lösungen rücken zusammen

Mit dem Schritt sollen die Smart-Home-Lösungen der Marken Netatmo, Legrand und BTicino enger miteinander verknüpft werden. Netatmo wurde 2018 von dem französischen Konzern Legrand übernommen. BTicino ist eine zu Legrand zugehörige Marke.

Die App „Home + Control“ soll künftig als zentrale Plattform dienen, über die sich Heizung, Beleuchtung, Rollläden, Steckdosen oder Wetterstationen der Unternehmensgruppe steuern lassen. Die Anwendung wurde im Frühjahr in überarbeiteter Form veröffentlicht und mit einer neuen Benutzeroberfläche ausgestattet. In diesem Zug seien auch die Bedienung einzelner Räume und Funktionen der Heizungssteuerung deutlich verbessert worden. Zudem lasse sich die Startansicht inzwischen individuell anpassen, um häufig genutzte Geräte und Räume schneller zu erreichen.

Wetterstation bleibt autonom

Die Wetterstation von Netatmo ist schon seit vergangenem Jahr in die Smarthome-Anwendung von Legrand integriert, lässt sich aber mit wesentlich größerem Funktionsumfang weiterhin über die iOS-App Netatmo Weather erreichen.