Tilsberk Head-Up-Display für Motorradfahrer mit iPhone

Bei dem Head-Up-Display von Tilsberk handelt es sich um einen kleine OLED-Bildschirm, dessen Halterung mit Sugru oder Klebepads am Helm befestigt wird und der bei Bedarf von oben her ins Sichtfeld geklappt werden kann. Auf der kleinen transparenten Anzeigefläche werden dann Informationen wie die aktuelle Geschwindigkeit, Geschwindigkeitsbegrenzungen, eingehende Anrufe oder eben auch Navigationsanweisungen angezeigt.

Der deutsche Anbieter Tilsberk bietet bietet ein Head-Up-Display für Motorradfahrer an, dass sich per Bluetooth mit dem iPhone koppelt. Mit Calimoto hat Tilsberk nun einen in der Motorradszene namhaften Kooperationspartner gefunden. Nutzer der Navigations-App von Calimoto können sich die Navigationshinweise direkt auf dem im Helm integrierten Display anzeigen lassen.

Insert

You are going to send email to