Apple Arcade um 20 Spiele erweitert

Apple liefert ein dickes Update für seinen Spiele-Abodienst ab: Auf Apple Arcade stehen von heute an 20 neue Titel zum Spiel bereit. Insgesamt lassen sich über das Apple-Angebot inzwischen mehr als 200 Spiele werbefrei und ohne Beschränkungen zum Monatspreis von 4,99 Euro spielen.

Mit dem heutigen Update zählt Apple Arcade damit auf einen Schlag fast die Hälfte aller Neuzugänge des vergangenen Jahres. 2022 hat Apple seinen Spieledienst um rund 50 neue Titel erweitert und zudem mehr als 300 Updates für bestehende Spiele veröffentlicht.

Auch im aktuellen Monat Mai gibt es neben den heutigen Neuzugängen noch einige Updates für namhafte und bereits über Apple Arcade verfügbare Spiele zu vermelden. Apple nennt hier unter anderem anstehende Erweiterungen für die Titel „Jetpack Joyride 2“, „Angry Birds: Reloaded“, „SpongeBob: Patty Pursuit“, „Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat“, „LEGO Star Wars: Castaways“, „Asphalt 8: Airborne+“, „Cut the Rope Remastered“ und „My Little Pony: Mane Merge“.

Ein paar exklusive und viele sogenannte „+-Spiele“

Bei den zwanzig heute neu hinzugekommenen Spielen finden sich wieder einige Exklusivtitel, die nur auf Apple Arcade erhältlich sind, dazu kommen mehrere erfolgreiche und bereits im App Store erhältliche Spiele, die als „+-Version“ nun auch ohne zusätzliche Kosten für Abonnenten des Apple-Abos verfügbar sind, beispielsweise „Temple Run+“ oder „Limbo+“. Die von Apple als Highlights präsentierten exklusiven Neuzugänge sind „What The Car?“, „Disney SpellStruck“ und „Cityscapes: Sim Builder“.

In der Folge hängen wir für euch die von Apple veröffentlichte Liste der Neuzugänge zusammen mit den offiziellen Info-Texten zu den einzelnen Spielen an.

TMNT Splintered Fate (Paramount Global)

Die Teenage Mutant Ninja Turtles sind seit fast vier Jahrzehnten ein kulturelles Phänomen und fesseln das Publikum mit ihrer einzigartigen Mischung aus Action, Humor und Persönlichkeit. In ihrem neuesten Abenteuer, das exklusiv auf Apple Arcade erhältlich ist, ist Splinter verschwunden und die Brüder werden angegriffen. Man muss Geheimnisse lüften, um die finstere Hand hinter dem Chaos zu entdecken. Man begleitet Leonardo, Michelangelo, Donatello und Raphael in einem kooperativen Roguelite-Abenteuer, in dem ihre einzigartigen Angriffe mit zufälligen Power-Ups kombiniert werden, um knallharten Spaß zu garantieren. In ganz New York sucht man nach Hinweisen und Tipps und lässt sich dabei von bekannten Verbündeten wie April O'Neil, Metalhead, Casey Jones und anderen helfen.

Disney SpellStruck (Artist Arcade)

In Zusammenarbeit mit dem Miterfinder von Words with Friends ist ein neues, zauberhaftes Spiel rund um Worte entwickelt worden. Als Spieler:in begibt man sich mit beliebten Disney- und Pixar-Figuren auf eine Reise zu den Kachelinseln und stellt sich herausfordernden Kreuzworträtseln. Man muss die Rechtschreibfähigkeiten mit Mickey Mouse, Tiana, Stitch und anderen in einem neuen Abenteuer unter Beweis stellen und spielt mit Freund:innen im Online-Vergleichsmodus, absolviert tägliche Herausforderungen und testet die eigenen Rechtschreibfähigkeiten, um den Spitzenplatz in der Rangliste zu erreichen.

What The Car? (Triband)

Von den Indie-Entwickler:innen, die hinter schrulligen Erfolgstiteln wie WHAT THE GOLF? und WHAT THE BAT? stehen, kommt ein neues komödiantisches Meisterwerk: WHAT THE CAR? In diesem witzigen Rennabenteuer schlüpfen Spieler:innen in die Rolle eines unkonventionellen Rennwagens mit ständig wechselnden Eigenschaften wie Beinen, Flügeln und sogar einer Erkältung. Das Spiel bietet ein verrücktes, physikbasiertes Gameplay, das jedes Rennen zu einem lustigen Abenteuer voller unerwarteter Wendungen macht.

Cityscapes: Sim Builder (Magic Fuel Games)

Diese neue, nachhaltige Variante klassischer Stadtbausimulationen ist für mobiles Spielen optimiert und von erfahrenen Sim-Buildern entwickelt worden. Die Spieler:innen schlüpfen in die Rolle des:r Bürgermeisters:in und haben die Aufgabe, sorgfältig durchdachte Systeme zu bauen, um die Gesundheit und das Glück der Bürger:innen zu schützen. Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit muss man die Grundbedürfnisse der Bürger:innen wie Wohnen, Arbeit und Versorgung sorgfältig ausbalancieren und gleichzeitig die Auswirkungen von Industrie und Verkehr auf die Umwelt berücksichtigen. Mit seiner atemberaubenden 3D-Architektur bietet Cityscapes: Sim Builder unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten und endlosen Spielspaß.

Chess Universe+ (Tilting Point)

Schachliebhaber:innen, die ihr Spiel auf die nächste Stufe heben wollen, sind hier genau richtig. Chess Universe+ ist von Schachgroßmeister:innen und Spielexpert:innen entwickelt worden und kann sowohl online als auch offline gespielt werden, so dass sowohl Anfänger:innen als auch Expert:innen ihre Fähigkeiten weiteentwickeln und in der Rangliste aufsteigen können.

Disney Coloring Welt+ (StoryToys)

Disney-Fans können ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ihre Lieblingscharaktere von Disney und Pixar ausmalen. Mit einer Vielzahl von Pinseln, Buntstiften, Filzstiften und Zauberwerkzeugen können Spieler:innen ihre Figuren individuell gestalten und ihre eigenen einzigartigen Versionen klassischer Disney-Szenen kreieren. Sobald ein Charakter ausgemalt und dekoriert wurde, verwandelt er sich in einen Sticker der dann in magischen 3d-Büchern platziert und damit gespielt werden kann. Mit jeder fertiggestellten Seite werden weitere Figuren und Seiten freigeschaltet, die für endlosen Spaß und Kreativität sorgen.

Disney Getaway Blast+ (Gameloft)

In diesem Drei-Gewinnt-Puzzlespiel mit beliebten Disney- und Pixar-Charakteren geht es auf eine magische Reise. Spieler:innen müssen Blasen zusammenfügen und platzen lassen, einzigartige Inseln wiederherstellen und gestalten und unterwegs neue Freund:innen treffen. Sie sammeln liebenswerte Figuren wie Stitch, Elsa und Maleficent und gestalten ihre Urlaubsinseln im exzentrischen Disney-Stil. Man kann den Disney-Zauber und die charmante Kunst in diesem Puzzle-Abenteuer vollends genießen.

Farming Simulator 20+ (GIANTS Software)

Spieler:innen erleben den Nervenkitzel und die Herausforderungen, die das Führen einer Farm mit sich bringt. Man erntet eine Vielzahl von Feldfrüchten, von Weizen und Gerste bis hin zu Baumwolle und Sonnenblumen, und kümmert sich um Kühe, Schweine, Schafe und Pferde. Als Spieler:in verkauft man Produkte auf einem dynamischen Markt und investiert die Einnahmen in zusätzliche Maschinen und den Ausbau der Farm. Mit über 100 realistischen Fahrzeugen und Werkzeugen von führenden Marken wie John Deere, Case IH und Massey Ferguson können Spieler:innen wie nie zuvor in die Welt der Landwirtschaft eintauchen.

Getting Over It+ (Bennett Foddy)

In diesem herausfordernden Jump’n’Run-Game klettern Spieler:innen mit nichts als einem Hammer einen riesigen Berg hinauf, während sie in einem Gefäß stecken. Das auf Physik basierende Spiel ist so konzipiert, dass jeder Sturz und jedes Scheitern dazu führt, dass man wieder ganz unten anfangen muss. Wer den Gipfel des Berges erreicht, kann sich für immer verändern.

Hill Climb Racing+ (Fingersoft)

Bei diesem unterhaltsamen, physikbasierten Rennspiel stellen sich Spieler:innen den Herausforderungen vieler einzigartiger Umgebungen für Bergsteiger, während sie durch waghalsige Tricks Boni erhalten, um ihr Auto zu verbessern und noch weitere Höhenmeter zu machen. Man rast mit einer Vielzahl von Fahrzeugen bergauf, darunter Motocross-Motorräder, Monstertrucks, Traktoren, Quads, Reisebusse, Rennwagen, Krankenwagen, Feuerwehrfahrzeuge, Schneemobile und viele mehr.

Iron Marines+ (Ironhide Game Studio)

Dieses Echtzeit-Strategie-Abenteuer in einem Sci-Fi-Setting ist von dem Studio entwickelt worden, das hinter der Kingdom Rush-Saga steht. Man rekrutiert und trainiert die größten Held:innen der Galaxie, führt sie in gefährliche Missionen gegen fast unmögliche Herausforderungen und entfesselt ihre mächtigen Kräfte und Fähigkeiten. Man passt seine Strategie selbst im hitzigsten Gefecht an, indem man seine Truppen von Ranger:innen zu Scharfschütz:innen ändert, oder Raketenwerfer statt Flammenwerfer benutzt. In einer nicht allzu weit entfernten Galaxie warten unzählige Feinde, Adrenalin, Taktik und alberner Humor auf alle Spieler:innen.

Kingdom Two Crowns+ (Raw Fury)

Kingdom Two Crowns+ ist ein seitwärts scrollendes Mikrostrategiespiel mit minimalistischem Spielgefühl, verpackt in einer wunderschönen, modernen Pixel-Art-Ästhetik. Man schlüpft in die Rolle eines Monarchen auf seinem Ross und rekrutiert loyale Untertanen, baut Königreiche auf und beschützt diese vor gierigen Kreaturen, die Münzen und die Krone stehlen wollen. Monarchen können auch die Hilfe von Freund:innen in Anspruch nehmen und im klassischen Split-Screen gemeinsam spielen, während sie nebeneinander sitzen, oder auf gegenüberliegenden Seiten eines Geräts mit der anpassbaren Mobilversion und im Brettspiel-Koop.

Limbo+ (Playdead)

LIMBO+ ist ein preisgekrönter Puzzle-Platformer und ein Indie-Abenteuer, das von der Kritik für sein packendes Rätseldesign und seine fesselnde Sound- und Grafikkulisse gelobt worden ist. Die dunklen, nebligen Räume und die eindringliche Geschichte werden Spieler:innen noch lange nach Abschluss des Spiels in Erinnerung bleiben.

My Town Home – Family Games+ (My Town Games LTD)

Mit diesem Spiel im Stil eines Puppenhauses können Spieler:innen ihre eigenen Familiengeschichte erfinden und sich an lustigen Rollenspielen beteiligen. In sechs einzigartigen Räumen, die es zu erkunden gilt, kann man verschiedene Familienunterhaltungen und -aktivitäten genießen, wie zum Beispiel in der Küche kochen oder im Garten spielen. Das Spiel bietet über 100 anpassbare Gegenstände, Verkleidungen und einzigartige Abenteuer, bei denen Spieler:innen ihren Lieblingscharakter auswählen und ihre eigenen Spielregeln aufstellen können, um ihre Kreativität und Fantasie zu fördern.

Octodad: Dadliest Catch+ (Young Horses)

Zerstörung, Irreführung und Vaterschaft. In dieser Fortsetzung des Hits Octodad übernimmt man die Kontrolle über den titelgebenden Octodad – einen adretten Kraken, der sich als Mensch ausgibt – und führt ihn durch sein Leben. Octodads Existenz ist ein ständiger Kampf, denn er muss mit seinen schwerfälligen, knochenlosen Tentakeln alltägliche Aufgaben bewältigen und gleichzeitig seine Kopffüßler-Natur vor seiner menschlichen Familie geheim halten.

PPKP+ (Shimada Toshihiro)

Die Stadt wird plötzlich von Kreaturen des Monster-Korps angegriffen, und der:die Spieler:in muss der Held werden, der die Monster besiegt und die Stadt wiederbelebt. Man kann auf der Monsterjagd Baumaterialien auf dem Schrottplatz sammeln, Kraft im Restaurant tanken, neue Fähigkeiten im Dojo erlernen und neue Upgrades im Labor erhalten.

Snake.io+ (Kooapps)

Das Ziel ist lustig und einfach: Als Spieler:in beginnt man als kleine Schlange und muss Pellets oder andere Schlangen fressen, um zu wachsen und die größte Schlange auf dem Spielbrett zu werden. Um die höchste Punktzahl zu erreichen, muss man so lange als möglich überleben. Man agiert möglichst schnell beim Massenauswurf-Booster, um andere Schlangen anzugreifen, abzuwehren und um weiterzukommen. Snake.io+ kann überall gespielt werden und bietet Live-Events mit einzigartigen Skins und Echtzeit-Ranglisten, um sich mit anderen Spieler:innen zu messen.

Temple Run+ (Imangi Studios)

Temple Run+ bringt den ursprünglichen, aufregenden Endless Runner in herausragendem 4K. Spieler:innen können ab sofort ihre Reflexe bei der Schatzsuche auf iOS, iPadOS, macOS und Apple TV testen. Man rast mit Fallen gespickten Tempelmauern hinunter und an bröckelnden Klippen entlang – und das alles in wunderschöner, verbesserter Grafik. Mit der Apple Remote oder den Game Controllern kann man ausweichen, springen und rutschen und tödlichen Hindernissen ausweichen, Münzen sammeln, Power-Ups schnappen, uralte Kräfte nutzen, um den Tod zu überlisten und exklusive Herausforderungen absolvieren, um neue Charaktere freizuschalten – sogar auf dem TV.

Time Locker+ (Sotaro Otsuka)

Time Locker+ ist ein minimalistischer Shooter von Solo-Entwickler Sotaro Otsuka. In diesem minimalistischen Shooter-Spiel wird die Geschwindigkeit der Zeit durch die Geschwindigkeit des Fingers der Spieler:innen kontrolliert. Man steuert eine Figur durch eine Reihe von zeitbasierten Levels, in denen man Hindernissen und feindlichem Feuer ausweichen muss, während man versucht, eine Vielzahl von Kreaturen zu besiegen.

Very Little Nightmares+ (Bandai Namco Entertainment)

Die Welt von Very Little Nightmares+, einem Rätsel-Abenteuer, ist eine Mischung aus niedlich und gruselig. Man hilft einem Mädchen im gelben Regenmantel, in einem feindlichen Anwesen zu überleben und einen Fluchtweg zu finden. Als das Mädchen in einem unbekannten Herrenhaus erwacht, muss man sie durch jeden Raum führen und durch ein riesiges Labyrinth voller lebensbedrohlicher Fallen navigieren. Man muss den Gegnern ausweichen und faszinierende Rätsel entschlüsseln, um schließlich die Geheimnisse dieses mysteriösen Hauses zu lüften.