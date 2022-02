„This War of Mine“ und weitere Spiele spenden für die Ukraine

„This War of Mine“ ist Spiel, bei dem man anders wie bei den meisten Titeln in diesem Themenbereich nicht zur virtuellen Waffe greifen muss, sondern seine strategischen Fähigkeiten unter Beweis stellen kann, indem man für das Überleben von Zivilisten sorgt.

Die von den 11 Bit Studios angestoßene Aktion im Zusammenhang it „This War of Mine“ läuft noch bis Donnerstag. Den Entwicklern zufolge kommen alle mit dem Spiel generierten Einnahmen dem Ukrainischen Roten Kreuz zugute, das mit diesen Geldern Kriegsopfer unterstützen soll.

Die Entwickler des Antikriegsspiels This War of Mine haben den Anfang gemacht, mittlerweile hat sich eine ganze Reihe internationaler Entwickler dazu entschlossen, mit den Einnahmen ihrer Apps Hilfseinrichtungen in der Ukraine zu unterstützen.

Insert

You are going to send email to