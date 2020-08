The Last Campfire: Reizvoller Neuzugang bei Apple Arcade

Mit The Last Campfire verzeichnet Apples Spiele-Abo Apple Arcade diese Woche einen attraktiven Neuzugang. Das von den britischen Entwicklern Hello Games veröffentlichte Spiel steht neben dem iPhone und iPad auch auf Mac und Apple TV zur Verfügung. Im Rahmen von Apple Arcade kann der Titel somit auf allen Apple-Plattformen kostenlos gespielt werden, darüber hinaus bieten die Entwickler auch Versionen für Windows, PlayStation 4, Xbox One und die Nintendo Switch an.

The Last Campfire ist ein grafisch ansprechendes Puzzle-Adventure, bei dem ihr auf der Suche nach einer Feuerquelle abwechslungsreiche und Spiellandschaften erkunden und Rätsel lösen könnt. Werft einen Blick in das „Let’s Play“-Video, das macht deutlich mehr Lust auf das Spiel, als die unten angehängte Beschreibung aus dem App Store.