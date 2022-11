„The Greatest“: Apple rückt Funktionen für Barrierefreiheit in den Fokus

Apple rückt mit einem neuen Werbespot das Thema Barrierefreiheit in den Fokus. Das gut zwei Minuten lange Video greift verschiedene Funktionen auf, bei denen sich Apple-Produkte – allem voran das iPhone – in Verbindung mit der von Apple bereitgestellten Software als wichtiges Hilfsmittel im Alltag von Menschen mit Einschränkungen erweisen können.

Insert

You are going to send email to