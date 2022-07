Teure CovPass-App mit neuen Funktionen, Funkloch-App mit Rekordzahlen

Jetzt melden die Verantwortlichen einen Download-Meilenstein: Seit Oktober 2018 wurde die Applikation nun über 500.000 mal aus den App Stores heruntergeladen und installiert. Erfasst wurden in den zurückliegenden Jahren über 450 Millionen Messpunkte. Die Ergebnisse der mit der Funkloch-App vorgenommenen Messungen lassen sich in dieser Deutschland-Karte einsehen.

Nun steht die CovPass-Anwendung in Version 1.28 zum Download bereit und rüstet eine erweiterter Import-Funktion nach. Statt lediglich über die Kamera lassen sich neue Zertifikate nun auch aus PDF-Dateien oder bereits vorhandenen Fotos in die CovPass-Applikation importieren. Dabei dürfen die importierten PDF-Dateien auch mehr als ein gültiges Zertifikat beinhalten.

CovPass gilt als teure Alternative zur Corona-Warn-App und richtet sich an Nutzer die ihre Impfzertifikate (und die Zertifikate von Familienangehörigen) auf dem Smartphone sichern möchten, die Corona-Warn-App aber nicht installieren wollen. Teuer, weil bislang über 15 Millionen Euro in den schlichten QR-Code-Speicher geflossen sind – initial waren für die CovPass-App lediglich 2,7 Millionen Euro eingeplant. ifun.de berichtete:

