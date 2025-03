Telekom will ihr „KI-Phone“ in diesem Jahr auf den Markt bringen

Vor einem Jahr hat die Telekom auf der Mobilfunkmesse in Barcelona ihr Konzept eines vollumfänglich durch künstliche Intelligenz gesteuerten Smartphones präsentiert. Jetzt soll das Ganze konkret werden. Ein konkretes Datum für die Markteinführung gibt es allerdings noch nicht. Von der Telekom war lediglich zu hören, dass das neue Smartphone aus eigenem Hause in der zweiten Jahreshälfte in den Verkauf gehen und vergleichsweise günstig sein soll.

Das Konzept der Telekom sieht vor, dass man sich als Nutzer nicht mehr groß überlegen muss, welche App die beste Lösung für das aktuelle Problem bietet, sondern hierfür auf die künstliche Intelligenz des Telefons vertraut.

Qualcomm und Perplexity als Partner

Die technische Basis sollen ein aktueller und leistungsfähiger Prozessor von Qualcomm sowie der virtuelle Assistent von Perplexity bieten. Die Telekom kooperiert schon in anderen Bereichen mit dem KI-Anbieter aus Kalifornien. Das kommende KI-Phone der Telekom soll dann als virtueller Butler verschiedenste Aufgaben erledigen, die Telekom nennt hier Funktionen wie ein Taxi bestellen, einen Tisch im Restaurant reservieren oder Antworten auf alle möglichen Fragen in Echtzeit liefern. Zudem soll die künstliche Intelligenz des Geräts auch Mails schreiben, Kalendereinträge erstellen, Telefonanrufe starten, Musik abspielen sowie Texte erstellen oder übersetzen.

Konzeptvideo zum „KI-Phone“ aus dem vergangenen Jahr

Die bei der Telekom für den Bereich Technologie und Innovation verantwortliche Managerin Claudia Nemat sieht in diesen Funktionen die Zukunft der KI-Innovation für die Verbraucher. Die Tage des unübersichtlichen App-Dschungels seien damit vorbei.

Mehr KI auf für die MeinMagenta-App

Der digitale Assistent der Telekom soll sich direkt über den Sperrbildschirm oder durch ein doppeltes Drücken der Starttaste aktivieren lassen und wird durch Anwendungen wie Google Cloud AI, ElevenLabs (KI-Sprachsynthese) und Picsart (KI-Bildbearbeitung) unterstützt. Unabhängig vom KI-Phone der Telekom sollen diese Dienste künftig über die MeinMagenta-App der Telekom auch auf anderen Geräten wie dem iPhone verfügbar sein.