Neue iPhone-Hüllen und Apple-Watch-Armbänder von Apple

Apple hat heute nicht nur das iPad in seiner elften Generation und das mit einem M3-Prozessor ausgestattete neue iPad Air vorgestellt, sondern auch wie jedes Jahr um diese Zeit seine Kollektion an iPhone- und iPad-Hüllen sowie Apple-Watch-Armbändern um neue Farben erweitert. Anders als die neu von Apple vorgestellten iPads sind die neuen Produkte aus der Frühjahrskollektion für das iPhone, das iPad und die Apple Watch direkt erhältlich.

Beginnen wir mit den neuesten iPhone-Hüllen von Apple. Hier wurden die für alle vier Modelle aus der iPhone-16-Serie verfügbaren Silikon-Cases mit MagSafe um vier neue Farbvarianten erweitert. Die für 59 Euro erhältlichen Hüllen lassen sich jetzt auch in den Farbtönen „Veilchenblau“, „Pfingstrose“, „Aquamarin“ und „Mandarine“ bestellen.

Zahlreiche neue Armbandfarben für die Apple Watch

Für die Apple Watch gibt es das aus Textil gefertigte Sport Loop zum Preis von 49 Euro neu in den Farben „Veilchenblau“ und „Salbeigrün“. Das zum gleichen Preis erhältliche Sportarmband aus Silikon gibt es jetzt zusätzlich in den Farben „Veilchenblau“, „Aquamarin“ und „Mandarine“. Auch beim Sport Loop für 49 Euro hat Apple nachgelegt und bietet hier nun die neuen Farben „Veilchenblau“, „Polarlicht“ und „Pfingstrose“ an. Ebenfalls neu ist das für 99 Euro erhältliche geflochtene Sport Loop in den Farben „Pfingstrose“, „Aquamarin“ und „Mandarine“.

Wenn ihr etwas mehr investieren wollt, gibt es auch ein paar neue Armbänder aus der Hermès-Edition, darunter die für 349 Euro erhältlichen Modelle Kilim Single Tour und Twill Jump Attelage Single Tour in neuen Farben sowie das 479 Euro teure Modell En Mer Bleu Hydra.

Neues Smart Folio für das iPad

Für das iPad hat Apple sein Smart Folio überarbeitet und bietet die zum Preis von 89 Euro erhältliche, auch als Ständer verwendbare Schutzhülle für die Vorder- und Rückseite des Tablets neu in den Farben „Himmel“, „Weiß“, „Wassermelone“ und „Limonade“ an.