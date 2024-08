Telekom: Neue Prepaid-Tarife nehmen Datenvolumen mit

Ab dem 21. August 2024 bietet die Deutsche Telekom neue Prepaid-Tarife unter dem Namen MagentaMobil Prepaid an. Dabei wird das Datenvolumen in den Tarifen M, L, XL sowie im Jahrestarif erhöht, während die Preise stabil bleiben oder sogar sinken. Der Tarif M umfasst künftig 8 GB für 9,95 Euro, der Tarif L 15 GB für 14,95 Euro und der Tarif XL 25 GB für 19,95 Euro.

Der Jahrestarif bietet 96 GB für einmalig 99,95 Euro. Unverändert bleiben die Tarife S und Max sowie der zusätzliche Datenbonus, der abhängig von der Vertragsdauer monatlich bis zu 10 GB extra gewährt. Pro Jahr, in dem der Vertrag besteht, bekommen Kunden monatlich 500 MB zusätzliches Datenvolumen. Dieser Bonus wird solange gewährt, bis das Datenvolumen im Tarif entweder verdoppelt ist oder die Obergrenze von 10 GB erreicht wurde.

Die neuen MagentaMobil Prepaid-Tarife:

MagentaMobil Prepaid S : 1 GB für 4,95 Euro / 28 Tage

: 1 GB für 4,95 Euro / 28 Tage MagentaMobil Prepaid M : 8 GB für 9,95 Euro / 28 Tage

: 8 GB für 9,95 Euro / 28 Tage MagentaMobil Prepaid L : 15 GB für 14,95 Euro / 28 Tage

: 15 GB für 14,95 Euro / 28 Tage MagentaMobil Prepaid XL : 25 GB für 19,95 Euro / 28 Tage

: 25 GB für 19,95 Euro / 28 Tage MagentaMobil Prepaid Max : unlimited GB für 99,95 Euro / 28 Tage

: unlimited GB für 99,95 Euro / 28 Tage MagentaMobil Prepaid Jahrestarif: 96 GB (8 GB / mtl.) für 99,95 / 12 Monate

Übertragung von Datenvolumen

Eine Neuerung im Portfolio ist die Möglichkeit, ungenutztes Datenvolumen in den nächsten Abrechnungszeitraum zu übertragen. Diese Option gilt für die Tarife M, L, XL sowie den Jahrestarif.

Im Jahrestarif stehen den Kunden monatlich 8 GB zur Verfügung. Sollte dieses Datenvolumen innerhalb eines Monats nicht vollständig genutzt werden, wird der verbleibende Teil automatisch in den folgenden Monat übertragen.

Beim Roaming können Kunden nun auch in der Schweiz ohne zusätzliche Kosten telefonieren und SMS schreiben, genauso wie in der EU, Großbritannien, Island, Norwegen und Liechtenstein. Außerdem werden Gespräche in über 140 Ländern außerhalb der EU auf 29 Cent pro Minute gesenkt.

Verfügbarkeit und Wechseloptionen

Die neuen Tarife sind ab dem 21. August in Telekom Shops, online und über den Kundenservice erhältlich. Bestehende Kunden können kostenlos in die neuen Tarife wechseln. Wer den Jahrestarif fortführt, kann ungenutztes Datenvolumen auch in den nächsten Abrechnungszeitraum übertragen. Mit diesen Änderungen passt die Telekom ihr Prepaid-Angebot, eigenen Angaben nach, den Bedürfnissen der Kunden nach mehr Flexibilität und höheren Datenvolumen an.