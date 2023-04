Tagesschau-App: Aktuelle Nachrichten direkt auf dem Sperrbildschirm

Die Tagesschau-App kommt fortan mit zwei verschiedenen Widgets für den Sperrbildschirm, die sich sowohl in ihrer Größe als auch Funktion unterscheiden. Während das kleinere App-Symbol den Schnellstart der App direkt vom Sperrbildschirm aus ermöglicht, zeigt die größere Variante die jeweils aktuelle Meldung an und fungiert gleichzeitig auch als Link zum Aufruf derselben.

