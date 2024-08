tado° X Heizkörperthermostat: Erster Eindruck sehr gut

Die mit einer vollen HomeKit-Integration ausgestatteten Heizkörperthermostate des Münchner Anbieters tado° galten schon bislang als Mercedes unter den Drittanbieter-Systemen zur Heizungssteuerung, die mit einer ausgereiften iPhone-Integration und einer guten App-Unterstützung angeboten wurden.

tado° X: Im Hochsommer zum halben Preis

Im Mai dieses Jahres hat tado° die neue Systemfamilie tado° X vorgestellt und bietet damit nun ein deutlich verbessertes Portfolio an Heizkörperthermostaten an, die in der diesjährigen Heizsaison erstmals verfügbar sind.

Mischbetrieb leider nicht möglich

Leider kommt die neue Gerätefamilie mit einer für Bestandskunden signifikanten Einschränkung: Die neuen tado° X-Modelle lassen sich leider nicht im Mischbetrieb mit den vorherigen tado°-Geräten nutzen, sondern benötigen aufgrund des neuen Matter-Standards eine eigene Bridge, die die Kommunikation zwischen App, Heimnetz und tado°-Thermostaten organisiert.

Klares Highlight: Der integrierte Akku

Damit richten sich die neuen Modelle vor allem an Anwender, die ihre Heizkörper bislang noch nicht mit Hilfe einer smarten Heizungssteuerung fernbedienen lassen oder jene, die ihr vorhandenes System an Freunde oder Familienmitglieder weitergeben oder vielleicht ins Gartenhaus umziehen können.

Erster Eindruck sehr gut

Wir hatten aktuell die Möglichkeit, einen ersten Blick auf das neue Starterkit des tado° X Heizkörperthermostat zu werfen und freuen uns über den sehr guten Ersteindruck, den die neuen Modelle machen.

Deutlich Aussagekräftiger: Das neue Display

Größtes Highlight ist der integrierte Akku, der sich mit einer Drehbewegung vom Thermostat-Modul lösen und per USB-C-Kabel laden lässt. Zukünftig entfällt der nervige Batterietausch damit komplett. Das Gerät selbst verfügt über ein deutlich aufgewertetes Display, das sowohl berührungsempfindlich ist, als auch eine integrierte Rotationssteuerung besitzt, mit der sich Menüelemente auswählen und die Temperatur einstellen lässt.

Links: tado° X mit USB-C-Port – Rechts: Das alte Modell mit zwei AA-Zellen

Auch die tado°-Bridge ist kompakter, verzichtet auf eine Netzwerkbuchse und wird per WLAN in das Heimnetz eingebunden. Hier übernimmt die Bridge X dann die Kommunikation zwischen Netzwerk und Thermostaten. Neben der Bridge liegt dem Starterkit ein umfangreicher Adaptersatz bei, den wir für den Anschluss an unsere Heizkörper allerdings nicht benötigt haben.

Links: tado° X Bridge mit WLAN – Rechts: Das alte Modell mit USB-A und RJ45-Stecker

Im Hochsommer zum halben Preis

Sobald wir erste Praxiseindrücke gesammelt haben – zum Heizen ist es noch zu warm – melden wir uns zur neuen X-Familie nochmal zu Wort. Die Hardware kann sich allerdings schon sehen lassen.

Das Starterkit X mit Bridge und zwei Thermostaten trägt einen Listenpreis von 249,99 Euro und lässt sich aktuell mit einem 48-Prozent-Nachlass für nur 129,99 Euro exklusiv bei Amazon bestellen. Einzeln werden die Thermostate aktuell für 69,99 Euro statt 99,99 Euro verkauft.