Tado bietet sein Wandthermostat in einer zweiten Generation an. Das Gerät mit dem Namen Smartes Thermostat X kommt nun in einem flacheren Gehäuse und ist mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet. Zudem sind eine programmierbare Bedientaste sowie ein Lichtring in das Gehäuse integriert, der Rückmeldungen bei der Bedienung geben soll. Die grundlegenden Funktionen des Thermostats bleiben erhalten. Dazu zählt auch die Unterstützung von Matter und Thread.

Das Smarte Thermostat X ist mit Gasheizungen, Wärmepumpen und Fußbodenheizungen kompatibel und kann vorhandene verkabelte Raumthermostate ersetzen. Über die Tado-App lässt sich die Heizung auch von unterwegs steuern und mit individuellen Zeitplänen versehen.

Die neue Taste auf der Oberseite lässt sich mit unterschiedlichen Funktionen belegen. Per Tastendruck lässt sich beispielsweise die Luftfeuchtigkeit anzeigen oder die Heizleistung vorübergehend erhöhen.

Der Hersteller hat auch die Stromversorgung des Geräts überarbeitet. Statt der bislang verwendeten Einwegbatterien setzt Tado bei der zweiten Generation auf einen integrierten Akku, der über USB-C geladen wird. ine Akkuladung soll laut Tado für mehr als ein Jahr Betrieb ausreichen.

Das verkabelte Smarte Thermostat X der zweiten Generation kostet ohne weiteres Zubehör 119,99 Euro. Das Starter Kit wird für 179,99 Euro angeboten. Die kabellose Variante ist als Starter Kit für 199,99 Euro erhältlich. Für den ebenfalls neu vorgestellten Funk-Temperatursensor X verlangt Tado 99,99 Euro.

Hydraulischer Abgleich für Heizungsanlagen

Parallel zur neuen Hardware erweitert Tado seine Software. Der Anbieter fasst verschiedene Automatikfunktionen unter der Bezeichnung AI Assist zusammen. Hier ist nun auch eine Funktion zum hydraulischen Abgleich für Heizungsanlagen mit den Heizkörper-Thermostaten von Tado hinzugekommen.

AI Assist kostet 3,99 Euro pro Monat oder 29,99 Euro pro Jahr. Das kostenpflichtige Angebot berücksichtigt unter anderem die Anwesenheit der Bewohner und soll geöffnete Fenster erkennen sowie Heizzeiten an die jeweiligen Gewohnheiten anpassen.

Mehrere Wohnungen mit einem Konto verwalten

Neu ist zudem die Möglichkeit, mehrere Haushalte über dasselbe Tado-Konto zu verwalten. Damit lassen sich beispielsweise die Heizungen in der eigenen Wohnung, einer Ferienimmobilie oder einem Büro über dasselbe Konto verwalten. Laut Tado lassen sich auch Installationen mit Geräten der älteren V3+-Generation und der aktuellen X-Serie unter einem Konto zusammenfassen.