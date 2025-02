IKEA Home Smart: Neue App erreicht die Apple Watch

IKEAs Smart-Home-Lösung IKEA Home Smart, lässt sich seit der letzten Aktualisierung nun auch wieder auf der Apple Watch installieren. In vergangenen Versionen stellte IKEA vorübergehend eine Anwendung für Apples Smartwatch zur Verfügung, entfernte diese nach anhaltenden Performance-Problemen jedoch kommentarlos aus der Applikation.

Die jüngst veröffentlichte Version 1.43 bringt die sogenannte Home Smart App nun wieder ans Handgelenk und gestattet hier den Zugriff auf bereits konfigurierte Szenen und Geräte, die in der IKEA-Applikation zur Verfügung gestellt werden.

Einzelne Lampen lassen sich hier individuell und in ihren Gruppen schalten sowie in der Farbe anpassen beziehungsweise in den verfügbaren Weißtönen einstellen.

Wohl um keine Erwartungshaltung zu schüren, hat IKEA das Vorhandensein der Apple-Watch-Applikation nicht im Beipackzettel der aktuellen Version 1.43 angeführt.Voraussetzung zur Nutzung der Apple Watch als Fernbedienung für das eigene IKEA-Setup ist jedoch, dass die sogenannte Control-Anywhere-Option in den Einstellungen aktiviert ist.

„Control Anywhere“ wird vorausgesetzt

Bei Control Anywhere handelt es sich um den Fernzugriff auf bereits konfigurierte DIRIGERA-Bridges im eigenen Netzwerk.

Mit der Einführung von Control Anywhere hat IKEA im September 2023 erstmals die Möglichkeit geschaffen, den DIRIGERA Hub auch von unterwegs zu steuern. Bis dahin war es notwendig, sich mit dem persönlichen Heimnetzwerk zu verbinden, um auf Smart-Home-Geräte zuzugreifen. Die Funktion wurde damals zuerst in Großbritannien eingeführt und kurze Zeit später auch in Deutschland ausgerollt.

Um den Fernzugriff einzurichten, fragt die IKEA Home Smart App beim Öffnen automatisch, ob die Funktion aktiviert werden soll. Nach Zustimmung muss der DIRIGERA Hub mit einer E-Mail-Adresse verknüpft werden, die zur Verifizierung eine Bestätigungsmail erhält. Diese sogenannte Host-E-Mail-Adresse dient anschließend als autorisierter Zugangspunkt für den Fernzugriff. Die Funktion kann in den App-Einstellungen jederzeit an- oder abgeschaltet werden.