SwitchBot Roller Shade: Smarthome-Jalousie mit flexibler Breite

Der Smarthome-Ausstatter SwitchBot hat die nach seinen Aussagen erste anpassbare motorgetriebene Jalousie auf den Markt gebracht. Die SwitchBot Roller Shades lassen sich ab sofort und anlässlich der Produkteinführung mit deutlichem Preisabzug vorbestellen. Die Auslieferung soll ab Mitte März erfolgen.

SwitchBot will mit den neuen Jalousien das Problem lösen, dass man hier stets auf Maßanfertigungen für die genaue Fenstergröße angewiesen ist. Die Jalousien des Herstellers lassen sich in der Breite anpassen und sind mit 220 Zentimetern Länge in der Regel lang genug für alle Anwendungsbereiche.

Breite lässt sich bei der Montage anpassen

Eine komplette All-in-one-Lösung kann aber auch SwitchBot nicht anbieten, sondern man muss sich zwischen vier verschiedenen Ausführungen der Jalousie entscheiden, die jeweils unterschiedliche Fensterbreiten abdecken:

Dem unterschiedlichen Materialaufwand entsprechend unterscheiden sich diese vier Modelle preislich zum Teil deutlich voneinander. Zur Markeinführung bekommt man das kleinste Modell bereits für 140,79 Euro, für die größte Variante mit bis zu 185 Zentimetern Breite bezahlt man 227,79 Euro. Die Jalousien können sowohl in der Fensteraussparung als auch darüber an der Wand montiert werden. Der Metallrahmen, in dem Motor und Rolle angebracht werden, kann dabei jeweils in der Breite im genannten Bereich angepasst werden. Im Lieferumfang ist zudem ein Werkzeug enthalten, mit dessen Hilfe sich die Breite der Jalousie selbst einfach und sauber zuschneiden lässt.

Momentan bietet SwitchBot die neue Jalousie ausschließlich in Weiß oder Schwarz und als Verdunkelungsrollo an. Weitere Stoffvarianten sollen in Zukunft separat erhältlich sein.

Steuerung auch per App oder Apple Home

Für die Stromversorgung der SwitchBot-Jalousien sorgt ein integrierter Akku, der sich über USB-C oder mithilfe von als Zubehör erhältlichen Solarpanels laden lässt. Die Bedienung kann entweder über einen verkabelten Fernbedienungsschalter oder die SwitchBot-App erfolgen.

Wenn ihr einen mit Matter kompatiblen Hub von SwitchBot im Haus habt, lassen sich die neuen Jalousien auf diesem Weg auch in Apple Home einbinden und von dort aus steuern oder in Automationen verwenden.