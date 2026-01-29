SwitchBot: Neue Matter-Heizungssteuerung erstmal reduziert

Noch jemand ohne smarte Heizungssteuerung? Der Smart-Home-Anbieter SwitchBot bietet sein erst im November vorgestelltes Komplettpaket zur Heizkörpersteuerung aktuell zu deutlich reduzierten Preisen an.

Die sogenannte Smart Panel Matter Combo ist erstmals signifikant günstiger erhältlich und liegt mit einem Aktionspreis von 69,99 Euro klar unter der bisherigen unverbindlichen Preisempfehlung von 109,99 Euro.

Komplettpaket rutscht in neue Preisklasse

Das Set kombiniert ein Heizkörperthermostat mit dem separaten Raumklima-Panel sowie dem Hub Mini, der sich um die WLAN-Anbindung und die Integration in gängige Smart-Home-Plattformen kümmert.

Damit richtet sich das Angebot an Nutzer, die ihre Heizungssteuerung zentralisieren und zugleich präzisere Temperaturmessungen abseits des Heizkörpers umsetzen möchten. Die Steuerung erfolgt wahlweise über App, Zeitpläne oder automatisierte Abläufe wie Geofencing und Fenstererkennung. Laufende Abokosten fallen nicht an.

Mit dem aktuellen Angebotspreis positioniert SwitchBot sein Heizungs-Starterpaket erstmals in einer Preisklasse, die bislang eher einfachen Einzelthermostaten vorbehalten war. Die Integration in Apple Home, Amazon Alexa und Home Assistant erfolgt über den mitgelieferten Hub Mini, der Matter unterstützt.

Auch Einzelthermostat reduziert

Parallel zum Komplettpaket senkt SwitchBot auch den Preis für das einzelne Heizkörperthermostat. Dieses ist derzeit für 28,49 Euro erhältlich und damit rund 29 Prozent günstiger als die bisherige UVP von 39,99 Euro. Das Einzelgerät richtet sich vor allem an Nutzer, die bestehende Setups erweitern oder einzelne Räume nachrüsten möchten.

Für Interessenten senkt SwitchBot damit die Einstiegshürde in die smarte Heizungssteuerung. Zum Vergleich: Das von tado° angebotene Starter-Kit X mit zwei Heizkörperthermostat und Matter-Bridge kostet aktuell 140 Euro.