iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 272 Artikel

SwitchBot senkt Preise deutlich

SwitchBot: Neue Matter-Heizungssteuerung erstmal reduziert
Artikel auf Mastodon teilen.
7 Kommentare 7

Noch jemand ohne smarte Heizungssteuerung? Der Smart-Home-Anbieter SwitchBot bietet sein erst im November vorgestelltes Komplettpaket zur Heizkörpersteuerung aktuell zu deutlich reduzierten Preisen an.

Switchbot Heizung

Die sogenannte Smart Panel Matter Combo ist erstmals signifikant günstiger erhältlich und liegt mit einem Aktionspreis von 69,99 Euro klar unter der bisherigen unverbindlichen Preisempfehlung von 109,99 Euro.

Komplettpaket rutscht in neue Preisklasse

Das Set kombiniert ein Heizkörperthermostat mit dem separaten Raumklima-Panel sowie dem Hub Mini, der sich um die WLAN-Anbindung und die Integration in gängige Smart-Home-Plattformen kümmert.

Damit richtet sich das Angebot an Nutzer, die ihre Heizungssteuerung zentralisieren und zugleich präzisere Temperaturmessungen abseits des Heizkörpers umsetzen möchten. Die Steuerung erfolgt wahlweise über App, Zeitpläne oder automatisierte Abläufe wie Geofencing und Fenstererkennung. Laufende Abokosten fallen nicht an.

Switchbot Heizung Combo

Mit dem aktuellen Angebotspreis positioniert SwitchBot sein Heizungs-Starterpaket erstmals in einer Preisklasse, die bislang eher einfachen Einzelthermostaten vorbehalten war. Die Integration in Apple Home, Amazon Alexa und Home Assistant erfolgt über den mitgelieferten Hub Mini, der Matter unterstützt.

Produkthinweis
SwitchBot Smart Heizkörperthermostat-Panel Combo – App- und Zeit-Steuerung, Energieseinsparung, einfache... 69,99 EUR 109,99 EUR

Auch Einzelthermostat reduziert

Parallel zum Komplettpaket senkt SwitchBot auch den Preis für das einzelne Heizkörperthermostat. Dieses ist derzeit für 28,49 Euro erhältlich und damit rund 29 Prozent günstiger als die bisherige UVP von 39,99 Euro. Das Einzelgerät richtet sich vor allem an Nutzer, die bestehende Setups erweitern oder einzelne Räume nachrüsten möchten.

Für Interessenten senkt SwitchBot damit die Einstiegshürde in die smarte Heizungssteuerung. Zum Vergleich: Das von tado° angebotene Starter-Kit X mit zwei Heizkörperthermostat und Matter-Bridge kostet aktuell 140 Euro.

Produkthinweis
SwitchBot Smart Heizkörperthermostat, Bluetooth-Thermostat mit App-Streuerung&Zeitplanung, Energieseinparung, Einfache... 28,49 EUR 39,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
29. Jan. 2026 um 18:15 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 43.272 weitere hätten wir noch.
    7 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden

  • Ich habe ziemlich überall die Thermostate von SwitchBot. Damit bin ich auch sehr zufrieden. Funktioniert einwandfrei, auch in Verbindung mit Home Assistant.
    Dann hab ich mir Steckdosen von SwitchBot gekauft, die ich mittlerweile auch schon wieder ausgebaut habe. Die haben bei mir dauernd die Verbindung verloren. Jeden Morgen hatte ich eine Fehlermeldung, das nervte.
    Von daher bin ich jetzt etwas zwiegespalten, ob die Produkte von SwitchBot taugen oder einfach nur billig sind.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Er ist deutlich billiger als Tado wenn diese nicht im Angebot sind, dafür habe ich dann noch nen Hub der dann mit einem Border Router spricht, weil die notwendige Elektronik dann nur 1x verbaut werden muss?

    Antworten Melden

  • 1. Gibt es auch zum System passende Fenstersensoren?

    2. Wie ist die Reichweite vom Minihub? Reicht einer für ein 1-Familienhaus mit Erd- und Obergeschoss?

    Ich bin gerade auf Reisen und habe kaum Internetzugang, sonst würde ich selber googeln.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43272 Artikel in den vergangenen 6725 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven