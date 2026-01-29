Banking-Apps: DKB mit Cashback, ING mit Wero, Krypto und KI

Digitale Direktbanken investieren derzeit verstärkt in App-basierte Zusatzfunktionen, um Zahlungen, Services und Zusatzangebote enger in den Alltag ihrer Kunden zu integrieren. Dabei rücken neben klassischen Bankgeschäften zunehmend Cashback-Programme, neue Bezahlsysteme und automatisierte Services in den Fokus.

Sowohl die Deutsche Kreditbank als auch die ING Deutschland setzen dabei auf digitale Plattformmodelle, bei denen externe Partner eine zentrale Rolle spielen und neue Funktionen schrittweise in die bestehenden Apps integriert werden.

DKB setzt auf aktivierbares Cashback

Die DKB hat in einer Vorabversion ihrer DKB-App ein neues Cashback-Programm eingeführt, das vollständig in die App eingebunden ist. Kunden müssen einzelne Angebote vor dem Einkauf aktivieren und den Kauf anschließend mit einer DKB-Visa-Debit- oder Kreditkarte bezahlen.

Je nach Angebot erhalten Nutzer entweder eine Geldrückvergütung oder andere Vorteile wie Rabatte oder Zusatzleistungen. Die eigentliche Abwicklung der Käufe erfolgt dabei ausschließlich zwischen Kunde und Händler, wie den bereits freigegebenen Teilnahmebedingungen (PDF-Download) zu entnehmen ist.

Das gesammelte Cashback wird monatlich gebündelt und bis Mitte des Folgemonats auf das Girokonto ausgezahlt. Die neue Option dürfte die offizielle DKB-App im Anschluss an die laufende Testphase erreichen.

ING erweitert App um Zahlungen, KI und mehr

Die ING verfolgt parallel eine Ausweitung ihrer App-Funktionen in mehreren Bereichen. Bereits integriert ist das europäische Bezahlsystem Wero für Echtzeitüberweisungen zwischen Privatpersonen. Im Laufe des Jahres sollen darüber auch Online-Zahlungen möglich sein. Zusätzlich plant die Bank, SEPA-Überweisungen standardmäßig in Echtzeit auszuführen und eine neue Charge-Kreditkarte einzuführen.

Im Investmentbereich öffnet die ING ihre App für Krypto-ETNs und entsprechende Sparpläne. Ergänzend setzt die Bank stärker auf Künstliche Intelligenz im Kundenservice. Chatbots, Telefonassistenten und automatisierte Kartenservices sollen Anfragen schneller bearbeiten. In der Baufinanzierung soll mit „Instant-Baufi“ ein weitgehend digitaler Prüfprozess eingeführt werden, der Zusagen innerhalb kurzer Zeit ermöglicht.