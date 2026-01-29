Vorabversion zeigt neue Funktionen
Banking-Apps: DKB mit Cashback, ING mit Wero, Krypto und KI
Digitale Direktbanken investieren derzeit verstärkt in App-basierte Zusatzfunktionen, um Zahlungen, Services und Zusatzangebote enger in den Alltag ihrer Kunden zu integrieren. Dabei rücken neben klassischen Bankgeschäften zunehmend Cashback-Programme, neue Bezahlsysteme und automatisierte Services in den Fokus.
Sowohl die Deutsche Kreditbank als auch die ING Deutschland setzen dabei auf digitale Plattformmodelle, bei denen externe Partner eine zentrale Rolle spielen und neue Funktionen schrittweise in die bestehenden Apps integriert werden.
DKB setzt auf aktivierbares Cashback
Die DKB hat in einer Vorabversion ihrer DKB-App ein neues Cashback-Programm eingeführt, das vollständig in die App eingebunden ist. Kunden müssen einzelne Angebote vor dem Einkauf aktivieren und den Kauf anschließend mit einer DKB-Visa-Debit- oder Kreditkarte bezahlen.
Je nach Angebot erhalten Nutzer entweder eine Geldrückvergütung oder andere Vorteile wie Rabatte oder Zusatzleistungen. Die eigentliche Abwicklung der Käufe erfolgt dabei ausschließlich zwischen Kunde und Händler, wie den bereits freigegebenen Teilnahmebedingungen (PDF-Download) zu entnehmen ist.
Das gesammelte Cashback wird monatlich gebündelt und bis Mitte des Folgemonats auf das Girokonto ausgezahlt. Die neue Option dürfte die offizielle DKB-App im Anschluss an die laufende Testphase erreichen.
Entwickler: Deutsche Kreditbank AG
Laden
ING erweitert App um Zahlungen, KI und mehr
Die ING verfolgt parallel eine Ausweitung ihrer App-Funktionen in mehreren Bereichen. Bereits integriert ist das europäische Bezahlsystem Wero für Echtzeitüberweisungen zwischen Privatpersonen. Im Laufe des Jahres sollen darüber auch Online-Zahlungen möglich sein. Zusätzlich plant die Bank, SEPA-Überweisungen standardmäßig in Echtzeit auszuführen und eine neue Charge-Kreditkarte einzuführen.
Im Investmentbereich öffnet die ING ihre App für Krypto-ETNs und entsprechende Sparpläne. Ergänzend setzt die Bank stärker auf Künstliche Intelligenz im Kundenservice. Chatbots, Telefonassistenten und automatisierte Kartenservices sollen Anfragen schneller bearbeiten. In der Baufinanzierung soll mit „Instant-Baufi“ ein weitgehend digitaler Prüfprozess eingeführt werden, der Zusagen innerhalb kurzer Zeit ermöglicht.
Entwickler: ING-DiBa AG
Laden
Ich bin seit einigen Wochen von der C24 kommend bei der ING und bis jetzt sehr zufrieden. Die C24 hat bei mir irgendwie immer Magengrummeln verursacht. Einiges war da wohl auch nicht so ganz koscher, dafür haben sie von der BaFin schon den einen oder anderen Rüffel kassiert. Auch liest man immer wieder, dass plötzlich und anscheinend willkürlich Girokonten gesperrt werden und es teilweise Wochen dauert, bis man an sein Geld kommt. Ich hoffe, das ist kein Trugschluss, aber bei der ING fühle ich mich deutlich besser aufgehoben.
Bin seit zwei Jahren bei der C24. App wird weiter entwickelt und ist super. Vorher DKB.
Diese Geschichten mit willkürlich gesperrten Konten gab es schon damals…scheinen also immer noch rum zu geistern und werden daher nicht glaubwürdiger.
Also ich kann dir sagen das mein Konto bei der C24 auch gesperrt wurde. Den Grund habe ich nicht erfahren.
Unsere Konten wurden ohne Angabe von Gründen gesperrt. Kein Support, keine Hilfe, keine Reaktion seitens C24. Wir hatten jeweils nur 500 – 1000 Euro Wirtschaftsgeld überwiesen um halt die Karten und Funktionen getestet bevor wir das Gehalt einzahlen lassen. Absolut unprofessionell
Toll, Kommentar noch nicht veröffentlicht…Danke.
Hier Ergänzung – bei der Bafin Sache geht es mögliche Verstöße gegen das Geldwäsche-Gesetz. C24 muss da nachbessern.
Und wieder kein Wero bei der DKB.
Wenn man den Beitrag von gestern gelesen hätte, hätte man sich diesen Kommentar sparen können.
Was spricht FÜR die ING, trotz der höheren Depotkosten?
Vorteile Girokonto ING:
• Kostenlose Kontoführung ab 1.000 € Geldeingang oder unter 28 Jahren
• Kostenlose Visa-Debitkarte
• Kostenloses Bargeldabheben im Euroraum
• Einfaches Online- und Mobile-Banking
• Kostenloses Tagesgeldkonto (Extra-Konto)
• Digitaler Kontowechselservice
• Gemeinschaftskonto möglich
Bin seit vielen Jahren bei der ING und zufrieden. App läuft auch geschmeidig und ist übersichtlich. Zusätzlich zeigt die App jetzt auch den tatsächlichen Kontostand inkl vorgemerkter Umsätze
+1
Sind das nicht alles ‚Basics‘? Das bietet doch eigentlich so gut wie jedes vernünftige Konto (DKB, Comdirect, …)
Klar sind das Basics, welche Bank bietet heutzutage bei den kostenlosen Konten wirklich echten Mehrwert an?
Nach Reinfällen bzw. schlechten Apps bei Deutsche Bank, n26, comdirect bleiben nur Ing und Revolut, die für mich vergleichsweise hochprofessionell agieren
iNG bietet eine vergleichsweise hohe dividendenrendite
Bin mit einem gemeinsamen Konto bei der ING und mit meinem Konto bei der DKB. Kann beide empfehlen, wobei die ING kundenfreundlicher ist.
Meine Frau und ich (beide bei der ING) versuchen dort seit der Einführung ein Girokonto Junior für unseren Sohn zu eröffnen. Er hat bereits ein Sparkonto dort. Wir haben zwei mal eine Ablehnung ohne Begründung bekommen. Wir haben keine Schulden und keine negativen Schufaeinträge. Der Kundenservice konnte oder wollte telefonisch auch nicht weiterhelfen.
Das hinterlässt bei uns schon einen faden Beigeschmack, waren wir bis jetzt doch sehr zufrieden.
Ist euer Sohn vielleicht 17?
Warum auch immer, ein Junior Girokonto ist nur bis einen Tag vor dem 17. Geburtstag möglich.
Schon Oma wusste: Wat nix kost ist auch nix wert.
Nein, mein Sohn ist 14 Jahre alt.
Cashback bei DKB? Wo???? Nichts zu finden, um es zu aktivieren.
Artikel lesen ;-)
Nee, ich muss irgendwas/irgendwo etwas aktivieren.
Du musst er was zahlen, um etwas zurück zu erhalten.
Hast du denn die Vorabversion installiert? Geht über TestFlight.