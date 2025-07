SwitchBot: Matter-Türschlösser öffnet per Finger, Code, Gesicht oder App

Der japanische Anbieter SwitchBot bietet zum diesjährigen Prime Day deutliche Preisnachlässe auf seine smarten Türschlösser. Im Mittelpunkt der Rabattaktionen stehen zwei Bundles des neuen Lock Ultra, die sich nur durch das mitgelieferte PIN-Pad unterscheiden.

Das sogenannte Vision Combo-Paket ist mit einer zusätzichen Gesichtserkennung ausgestattet, das Ultra Touch Combo setzt auf die klassische Code-Eingabe und das Entsperren per NFC.

Beide Modelle haben sich in unseren Praxistests bewährt, lassen sich ohne Bohren montieren und bieten eine Vielzahl an Entsperrmethoden an, darunter Fingerabdrucksensoren, Zahlencodes und den Zugriff über die iPhone-App des Anbieters.

Großartige Gesichtserkennung: SwitchBot Lock Ultra ausprobiert

Das Lock Ultra Touch Combo richtet sich insbesondere an Nutzer, die ihr Türschloss in bestehende Smart-Home-Umgebungen integrieren wollen. Der mitgelieferte Hub Mini unterstützt den offenen Matter-Standard und ermöglicht damit die Einbindung in Apple Home, Google Home und Amazon Alexa. Die Tür lässt sich anschließend über Apple Home oder mit Geräten der Apple Watch steuern. In unserem Test funktionierte die Einrichtung problemlos. Auch die Alltagstauglichkeit der verschiedenen Entsperrmethoden konnte überzeugen.

Gesichtserkennung und lokale Verarbeitung

Mit der Lock Ultra Vision Combo geht SwitchBot noch einen Schritt weiter und ergänzt das Schloss um eine integrierte 3D-Gesichtserkennung. Die Kamera ist wetterfest, erkennt berechtigte Personen auch bei schlechten Lichtverhältnissen und funktioniert vollständig lokal, ohne Daten in der Cloud zu speichern. In der Praxis öffnet sich die Tür zuverlässig, sobald sich eine autorisierte Person nähert, etwa beim Nachhausekommen mit vollen Händen.

Zum Prime Day sind beide Produkte reduziert erhältlich. Das Lock Ultra Touch Combo kostet aktuell 189,99 statt 249,99 Euro. Für das Lock Ultra Vision Combo werden 239,99 statt 299,99 Euro fällig. Beide Angebote gelten bis einschließlich 11. Juli 2025 bei Amazon und im offiziellen SwitchBot-Shop.