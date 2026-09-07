SwitchBot: Matter-Garagentoröffner mit Bluetooth-Repeater günstiger

SwitchBot bietet seinen mit Matter kompatiblen Garagentoröffner gerade mit Preisnachlass an. Bei Amazon kann man das Gerät für 30,59 Euro bestellen. Der reguläre Preis des Zubehörs liegt bei 38,99 Euro.

Im Gegensatz zu den meisten per App gesteuerten Garagentoröffnern, die uns in den vergangenen Jahren untergekommen sind, lässt sich der SwitchBot-Öffner in einer Installationsdose oder unter Putz verbauen. Darüber hinaus bringt das Gerät eine weitere Besonderheit mit. Der Garagentoröffner kann zugleich als Repeater für Bluetooth-Geräte fungieren.

Der Garagentoröffner wird mit der vorhandenen Steuerung des Garagentors verbunden und lässt sich nach Angaben des Herstellers mit mehr als 1.600 verschiedenen Modellen verwenden. Ob der vorhandene Antrieb kompatibel ist, soll sich einfach überprüfen lassen: Wenn das Tor auf das Verbinden der beiden Schalterkontakte reagiert, lässt sich der SwitchBot-Öffner damit verwenden. Zudem stellt der Hersteller auf seiner Webseite einen Kompatibilitäts-Check bereit.

Steuerung über Matter und CarPlay

Der SwitchBot-Öffner wird über WLAN ins heimische Netzwerk eingebunden und lässt sich anschließend sowohl über die App des Herstellers als auch über Matter-kompatible Smarthome-Plattformen bedienen. Bei einer Einbindung in Apple Home lässt sich das Garagentor auch über CarPlay steuern.

Über die SwitchBot-App lässt sich der aktuelle Zustand des Garagentors jederzeit überprüfen. Darüber hinaus stehen ein Ereignisprotokoll und eine Freigabefunktion für Familienmitglieder zur Verfügung. Zudem lassen sich Zeitpläne anlegen und eine automatische Schließfunktion aktivieren, damit das Tor nicht versehentlich längere Zeit offen bleibt.

Bluetooth-Repeater integriert

Der Garagentoröffner kann zugleich als Bluetooth-Repeater für bis zu zehn weitere SwitchBot-Geräte dienen, beispielsweise Fernbedienungen, Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren sowie Kameras.

Zwei der mit dem Öffner verbundenen Bluetooth-Geräte lassen sich laut SwitchBot über Matter für andere Smarthome-Plattformen verfügbar machen.