SwitchBot: Lock Ultra und Videoklingel zum Jahresbestpreis

Im Rahmen der Prime-Day-Angebote bietet der japanische Smart-Home-Ausrüster SwitchBot zwei seiner aktuellen Produkte nicht nur deutlich günstiger an, sondern zum besten Preis bislang. Das motorisierte Türschloss haben wir täglich zufrieden im Einsatz.

Neben dem Lock Ultra ist auch die neue Video-Türklingel im Preis reduziert. Beide Geräte sind Teil des erweiterten SwitchBot-Ökosystems und lassen sich über Matter in bestehende Smart-Home-Umgebungen integrieren. Weitere Produkte wie smarte Steckdosen und Sensoren sind ebenfalls im Amazon-Shop des Herstellers rabattiert erhältlich.

Matter-Türschloss mit Gesichtserkennung

Das Lock Ultra zählt zu den wenigen Türschlössern mit integrierter Gesichtserkennung. In Kombination mit Fingerabdrucksensor, PIN-Eingabe und optionalen NFC-Karten ergibt sich ein flexibles Zugangssystem, das sich individuell konfigurieren lässt. Die Installation erfolgt über Klebepad oder Schrauben und ist mit gängigen Türzylindern kompatibel.

Ein leiser Motor mit integriertem Akku ermöglicht die Steuerung per App, manuell über Drehknopf oder automatisiert. Wir setzen das Schloss seit unserem Testbericht auf ifun.de täglich ein und konnten bislang keine nennenswerten Schwächen feststellen. Statt für 299 Euro gibt es das Matter-Schloss aktuell bereits für 239 Euro.

Neue Türklingel mit Innenmonitor

Mit der kürzlich vorgestellten Video-Türklingel richtet sich SwitchBot an Haushalte, die auf lokale Speicherung und einfache Bedienung setzen. Das Gerät liefert Videobilder in 2K-Auflösung, deckt einen 165-Grad-Bereich ab und erkennt mithilfe von KI zwischen Personen, Tieren und Fahrzeugen. Die Stromversorgung erfolgt über einen integrierten Akku, der je nach Nutzung mehrere Monate durchhält. Eine optionale Solarlösung ist ebenfalls erhältlich.

Zum System gehört ein 4,3-Zoll-Monitor, der als Gegensprechanlage dient und unabhängig vom Smartphone betrieben werden kann. Die Kommunikation erfolgt wahlweise über Monitor, App oder Amazon Echo. Aufzeichnungen werden lokal gespeichert, eine Cloud ist nicht erforderlich. Die Klingel fungiert zudem als Matter-Gateway und kann damit die Steuerung anderer SwitchBot-Geräte übernehmen. Ursprünglich für 159 Euro eingeführt, wird sie nun zum Prime Day für 109 Euro angeboten. Beide Produkte ergänzen sich sinnvoll und lassen sich über die SwitchBot-App verwalten.