Matter-Türschloss mit Gesichtserkennung

SwitchBot: Lock Ultra und Videoklingel zum Jahresbestpreis
Im Rahmen der Prime-Day-Angebote bietet der japanische Smart-Home-Ausrüster SwitchBot zwei seiner aktuellen Produkte nicht nur deutlich günstiger an, sondern zum besten Preis bislang. Das motorisierte Türschloss haben wir täglich zufrieden im Einsatz.

Switchbot Lock Ultra Box 1

Neben dem Lock Ultra ist auch die neue Video-Türklingel im Preis reduziert. Beide Geräte sind Teil des erweiterten SwitchBot-Ökosystems und lassen sich über Matter in bestehende Smart-Home-Umgebungen integrieren. Weitere Produkte wie smarte Steckdosen und Sensoren sind ebenfalls im Amazon-Shop des Herstellers rabattiert erhältlich.

Das Lock Ultra zählt zu den wenigen Türschlössern mit integrierter Gesichtserkennung. In Kombination mit Fingerabdrucksensor, PIN-Eingabe und optionalen NFC-Karten ergibt sich ein flexibles Zugangssystem, das sich individuell konfigurieren lässt. Die Installation erfolgt über Klebepad oder Schrauben und ist mit gängigen Türzylindern kompatibel.

Grundeinstellungen Switchbot

Ein leiser Motor mit integriertem Akku ermöglicht die Steuerung per App, manuell über Drehknopf oder automatisiert. Wir setzen das Schloss seit unserem Testbericht auf ifun.de täglich ein und konnten bislang keine nennenswerten Schwächen feststellen. Statt für 299 Euro gibt es das Matter-Schloss aktuell bereits für 239 Euro.

SwitchBot WLAN Smart Lock Ultra mit Keypad Vision, 3D-Gesichts-/Fingerabdruckerkennung, Elektronisches Türschloss mit... 299,99 EUR

Neue Türklingel mit Innenmonitor

Mit der kürzlich vorgestellten Video-Türklingel richtet sich SwitchBot an Haushalte, die auf lokale Speicherung und einfache Bedienung setzen. Das Gerät liefert Videobilder in 2K-Auflösung, deckt einen 165-Grad-Bereich ab und erkennt mithilfe von KI zwischen Personen, Tieren und Fahrzeugen. Die Stromversorgung erfolgt über einen integrierten Akku, der je nach Nutzung mehrere Monate durchhält. Eine optionale Solarlösung ist ebenfalls erhältlich.

Switchbot Tuerklingel

Zum System gehört ein 4,3-Zoll-Monitor, der als Gegensprechanlage dient und unabhängig vom Smartphone betrieben werden kann. Die Kommunikation erfolgt wahlweise über Monitor, App oder Amazon Echo. Aufzeichnungen werden lokal gespeichert, eine Cloud ist nicht erforderlich. Die Klingel fungiert zudem als Matter-Gateway und kann damit die Steuerung anderer SwitchBot-Geräte übernehmen. Ursprünglich für 159 Euro eingeführt, wird sie nun zum Prime Day für 109 Euro angeboten. Beide Produkte ergänzen sich sinnvoll und lassen sich über die SwitchBot-App verwalten.

SwitchBot WLAN Türklingel mit Kamera, 2K Video Türklingel mit 4,3 Zoll Farbbildschirm, Smart Türklingel Kamera mit... 109,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
07. Okt. 2025 um 17:26 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    6 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Chinesisch, wie oft wollt ihr dass denn noch falsch berichten!?

    Antworten Melden

  • Das Ultra mit dem Vision Keypad funktioniert ziemlich gut. Leider ist die API noch nicht so gut. In der App kann man zwar zwischen entriegeln und öffnen unterscheiden aber die API kann es nicht. Ebenso wird Tür offen oder geschlossen nicht in der API mit übergeben. Daher für Automatisierungslösungen wie Home Assistant nur bedingt brauchbar.

    Antworten Melden

  • Habe die Einheit seit einigen Monate im Einsatz und bin sehr zufrieden. Eines sollte durch die Face Funktion hinzugefügt werden. Wenn ich aus dem Haus gehe und die Tür hinter mir schließen will ist der Blick nach hinten zur Tür gerichtet. Dieser Blick reicht aus das dein Gesicht erkannt wird und die Tür entriegelt wird. Also sollte es eine Option geben nach dem öffnen der Tür soll die gesichtsfunktion 10sec deaktiviert werden.

    Antworten Melden

