SwitchBot Kerzenwärmer angeschaut: 50 Watt und viele App-Funktionen

Wir haben bereits auf den Verkaufsstart der Kerzenwärmer-Lampe von SwitchBot hingewiesen. In der Folge sind hier ein paar Fragen eingegangen, die wir in einem kleinen Hands-on-Bericht beantworten wollen.

Zunächst noch einmal die allgemeinen Infos zu dem Gerät. Es handelt sich hierbei um eine kleine Tischlampe, die mit wärmeabstrahlenden GU10-Leuchtmitteln arbeitet und das Wachs von Duftkerzen zum Schmelzen bringt, ohne dass dabei eine Gefährdung durch offenes Feuer entsteht.

Die Lampe lässt sich über einen in die Zuleitung integrierten Schalter hinaus auch per App bedienen. Neben der Integration in die App von SwitchBot ist auf Basis von Matter über Wi-Fi auch die Anbindung an Smarthome-Systeme wie Apple Home möglich.

Die Lampe selbst ist knapp 25 cm hoch. In deren Standfuß kann man Duftkerzen mit maximal 9,5 cm Durchmesser platzieren. Der Freiraum bis zum Lampenschirm ist 14 cm hoch. Im Lieferumfang sind zwei GU10-Halogenstrahler mit 50 Watt enthalten, das Leuchtmittel ist also auswechselbar.

Damit kommen wir zum Stromverbrauch. Der verbauten Lampe entsprechend liegt das Maximum bei 50 Watt. Allerdings genügt in der Regel eine deutlich niedrigere Einstellung, um eine unter der Lampe platzierte Duftkerze zu aktivieren – bei uns waren Einstellungen zwischen 30 und 50 Prozent absolut ausreichend. Im Standby-Betrieb haben wir einen Stromverbrauch von etwas über einem Watt gemessen.

App, Apple Home oder Schalter

In der App des Herstellers finden sich erwartungsgemäß mehr Einstellungsoptionen als die Steuerung über Matter bietet. Hier lassen sich neben den Vorgaben zur Leuchtkraft direkt auch Zeitpläne sowie- Ein- oder Ausschalt-Timer anlegen. Zudem kann man eine Zeit für das Ein- oder Ausblenden der Lampe vorgeben und sofern von SwitchBot bereitgestellt auch neue Firmware-Versionen installieren.

Wir konnten die Lampe über Matter problemlos in Apple Home einbinden. Dort wird sie als gewöhnliche dimmbare Lichtquelle angezeigt, die sich auch per Siri steuern und in Automationen einbinden lässt.

Unabhängig davon lässt sich die Lampe auch ganz gewöhnlich über einen in die Zuleitung integrierten Schalter steuern. Neben einer Ein/Aus-Taste kann man hier einen Ausschalt-Timer mit zwei, vier oder sechs Stunden aktivieren und die Helligkeit der Lampe in zehn Abstufungen einstellen.

Aktuell noch zum Einführungspreis

Der reguläre Preis für die Kerzenwärmer-Lampe von SwitchBot liegt bei 39,99 Euro. Im Onlineshop von SwitchBot ist das Gerät derzeit zum Einführungspreis von 33,99 Euro erhältlich.