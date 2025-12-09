Über Matter auch in Apple Home
SwitchBot Kerzenwärmer angeschaut: 50 Watt und viele App-Funktionen
Wir haben bereits auf den Verkaufsstart der Kerzenwärmer-Lampe von SwitchBot hingewiesen. In der Folge sind hier ein paar Fragen eingegangen, die wir in einem kleinen Hands-on-Bericht beantworten wollen.
Zunächst noch einmal die allgemeinen Infos zu dem Gerät. Es handelt sich hierbei um eine kleine Tischlampe, die mit wärmeabstrahlenden GU10-Leuchtmitteln arbeitet und das Wachs von Duftkerzen zum Schmelzen bringt, ohne dass dabei eine Gefährdung durch offenes Feuer entsteht.
Die Lampe lässt sich über einen in die Zuleitung integrierten Schalter hinaus auch per App bedienen. Neben der Integration in die App von SwitchBot ist auf Basis von Matter über Wi-Fi auch die Anbindung an Smarthome-Systeme wie Apple Home möglich.
Die Lampe selbst ist knapp 25 cm hoch. In deren Standfuß kann man Duftkerzen mit maximal 9,5 cm Durchmesser platzieren. Der Freiraum bis zum Lampenschirm ist 14 cm hoch. Im Lieferumfang sind zwei GU10-Halogenstrahler mit 50 Watt enthalten, das Leuchtmittel ist also auswechselbar.
Damit kommen wir zum Stromverbrauch. Der verbauten Lampe entsprechend liegt das Maximum bei 50 Watt. Allerdings genügt in der Regel eine deutlich niedrigere Einstellung, um eine unter der Lampe platzierte Duftkerze zu aktivieren – bei uns waren Einstellungen zwischen 30 und 50 Prozent absolut ausreichend. Im Standby-Betrieb haben wir einen Stromverbrauch von etwas über einem Watt gemessen.
App, Apple Home oder Schalter
In der App des Herstellers finden sich erwartungsgemäß mehr Einstellungsoptionen als die Steuerung über Matter bietet. Hier lassen sich neben den Vorgaben zur Leuchtkraft direkt auch Zeitpläne sowie- Ein- oder Ausschalt-Timer anlegen. Zudem kann man eine Zeit für das Ein- oder Ausblenden der Lampe vorgeben und sofern von SwitchBot bereitgestellt auch neue Firmware-Versionen installieren.
Wir konnten die Lampe über Matter problemlos in Apple Home einbinden. Dort wird sie als gewöhnliche dimmbare Lichtquelle angezeigt, die sich auch per Siri steuern und in Automationen einbinden lässt.
Unabhängig davon lässt sich die Lampe auch ganz gewöhnlich über einen in die Zuleitung integrierten Schalter steuern. Neben einer Ein/Aus-Taste kann man hier einen Ausschalt-Timer mit zwei, vier oder sechs Stunden aktivieren und die Helligkeit der Lampe in zehn Abstufungen einstellen.
Aktuell noch zum Einführungspreis
Der reguläre Preis für die Kerzenwärmer-Lampe von SwitchBot liegt bei 39,99 Euro. Im Onlineshop von SwitchBot ist das Gerät derzeit zum Einführungspreis von 33,99 Euro erhältlich.
Was es alles gibt…
Was es alles nicht geben sollte…
Das bestimmst du?
Schon wieder dieser Schwachfug @ifun- really?
Das Ding habt ihr doch schon vor Wochen vorgestellt und nen shitstorm ausgelöst.
Keinen Shitstorm gelesen… what is going on? Es gibt für alles einen Markt! Einfach mal nachdenken, wofür sowas gut sein KÖNNTE!
Wo soll der Shitstorm gewesen sein?
GU10 Halogen-Leuchtmittel sind doch seit längerem schon verboten? Wo kriegt man denn dann Ersatz her?
Und wieso darf der Anbieter die überhaupt noch verkaufen? Weil es ein „Duftgerät“ und keine Leuchte ist?
genau meine Frage
Ja genau, man bekommt weiterhin Halogen und normale Glühwendelleuchtmittel, wenn sie für einen speziellen Zweck produziert wurden. Dieser spezielle Zweck kann zum Beispiel eine Wärmelampe sein (ob Rotlicht für Tiere oder weißes Licht zum Kerzen schmelzen ist egal).
Der Hersteller druckt den Zweck auf den Karton und schon greift das EU Verbot nicht mehr.
Sind dann bestimmt total günstig ;-)
@Archetim
Sind sie tatsächlich.
Wieso ist das Ding nicht höhenverstellbar? Gibt es nur EINE universelle Kerzengrösse?
Versteh ich nicht
Wers braucht… potentiell gesundheitsschädlich und Allergie auslösend bleiben Duftkerzen trotzdem
Wahrscheinlich mit vernünftigen Kerzen trotzdem gesünder als das ganze Steckdosen Riech Zeug . Davon kriegt man auf Dauer definitiv Kopfschmerzen.
Was kommt als nächstes Halogen Grill 5 flamig?
Aprilscherz im Dezember!?
Tja, wenn ich bedenke, dass ich vor ~20 Jahren acht solcher 50 Watt Halogenstrahler allein in unserer Wohnzimmerdeckenleuchte hatte. Da hat man nie an die Stromkosten gedacht. Heute will man nicht mal mehr eine davon im der Wohnung haben. Insgesamt hatten wir damals … ich meine 21 davon und natürlich noch den guten, alten Halogen-Deckenfluter. Ich meine der allein hatte auch was um 230 Watt. Und damals hatte man das auch dann an. Nur so im indirekten Licht, wie man es heute oft macht, war mir damals irgendwie zu dunkel. Wie die Zeit vergeht aber ich möchte dennoch nicht mehr Anfang 20 sein. Finde es schon ganz gut, dass man heute bewusster mit den Ressourcen umgeht.
Ja stimmt. Jetzt haben wir mit den LED Lampen noch mehr Sondermüll. Super wie bewusst man mit den Ressourcen umgeht
Alles was die Menschheit braucht um ihre Ressourcen zu verschwenden
Für Idioten die zu blöd sind mit Kerzen umzugehen. Gibt es keinen automatischen Feuerlöscher für Kerzen – mit App Steuerung – das wäre doch was.
Für die nicht mehr ganz so fitte Oma, eine besser Alternative als Feuer.
Ja genau, für eine nicht mehr ganz so fitte Oma… eine Lampe die
Oma online bestellen muss… die via App in an ein Smartphone eingebunden werden muss… in der die nicht mehr ganz so fitte Oma einen Zeitplan erstellen muss… damit dann die richtige Kerze in der richtigen Größe mit dem richtigen Duft den die nicht mehr so fitte Oma sich dann Online bestellt hat… OMG … YMMD
Auch geschenkt würde das gleich zum Elektroschrott wandern.
Alle wollen sparen und hier muss dann eine 50 Watt Birne rein.. tsss Streichholz tuts auch