„Sneaky Sasquatch“: Apples Spielestudio veröffentlicht sein erstes Update

Apple hat die kommenden Neuzugänge für seine Spiele-Flatrate Apple Arcade bekannt gegeben. Im Mittelpunkt steht hier mit Sneaky Sasquatch eine zumindest bemerkenswerte App. Apple hat das hinter dem Spiel stehende Entwicklerstudio RAC7 im Mai aufgekauft und damit sein Leistungsportfolio um eine „Abteilung“ für Spieleentwicklung erweitert.

Genau genommen stehen hinter RAC7 nur zwei Personen, die sich aber schon seit etlichen Jahren erfolgreich im Produktbereich der Spiele für Mobilgeräte bewegen. Unter anderem zeichnet das Team von RAC7 für die Spiele „Splitter Critters“ und „Dark Echo“ verantwortlich. „Sneaky Sasquatch“ wurde 2019 als eines der ersten Spiele auf Apple Arcade veröffentlicht und war seither exklusiv nur über Apples Spiele-Abonnement verfügbar.

Den Beleg dafür, dass die Entwicklung des Spiels wie bei der Übernahme von RAC7 im Mai versprochen weitergeht, liefert Apple mit der heutigen Ankündigung. Am 16. Dezember soll der Titel ein Update mit Namen „Harvest to Harbor“ erhalten, das das Spiel um landwirtschaftliche Aktivitäten wie den Anbau und die Ernte von Pilzen sowie einen Markt mit sich ständig verändernden Preisen erweitert. Spieler können ihre Erträge dort gezielt anbieten und versuchen, ihre Ernten möglichst gewinnbringend zu vermarkten.

Begleitend dazu hat Apple spezielle „Sneaky Sasquatch“-Sessions in seinen Ladengeschäften rund um den Globus angekündigt. Bis zum 6. Januar finden dort thematisch begleitende iPad-Zeichensessions für Kinder und Familien statt.

Weitere Updates und vier neue Titel

Darüber hinaus stehen Updates für die Spiele SpongeBob: Patty Pursuit 2, PowerWash Simulator, Cult of the Lamb Arcade Edition, Subway Surfers+ und NARUTO: Ultimate Ninja STORM+ auf dem Plan. Im neuen Jahr wird das Angebot der Spiele-Flatrate dann am 8. Januar mit Cozy Caravan, Sago Mini Jinja’s Garden, True Skate+ und Potion Punch 2+ um vier weitere Titel erweitert.