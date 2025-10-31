iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 661 Artikel

Kombination mit Raumthermostat

SwitchBot bringt neue Heizungssteuerung mit Matter-Unterstützung
Artikel auf Mastodon teilen.
11 Kommentare 11

SwitchBot baut sein Smarthome-Angebot für den europäischen Markt aus und bringt hierzulande ein neues Komplettpaket zur Heizungssteuerung in den Handel. Die Kombination aus Heizkörperthermostat, Raumklima-Panel und dem mit Matter kompatiblen Hub Mini soll den Energieverbrauch senken und zugleich den Bedienkomfort erhöhen.

Funktionen zur intelligenten Temperatursteuerung sollen dabei helfen, die Heizkosten merklich zu reduzieren. Anwender können die Heizzeiten individuell planen und das System beispielsweise so konfigurieren, dass die Temperatur automatisch abgesenkt wird, wenn niemand zu Hause ist, und die Heizung vor der Rückkehr der Bewohner wieder aufgedreht wird. Eine integrierte Fenstererkennung schaltet die Heizung ab, sobald ein Temperaturabfall durch Zugluft registriert wird. Über Geofencing könne das Aufheizen auch unabhängig von Zeitplänen automatisch starten, wenn sich Nutzer auf dem Heimweg befinden. Alle Funktionen sind laut SwitchBot ohne laufende Abonnementkosten nutzbar.

Switchbot Heizung Combo

Raumklima-Panel als Steuerzentrale

Das mit der Lösung neu vorgestellte Raumklima-Panel ist laut SwitchBot mit hochpräzisen Sensoren für die Messung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ausgestattet und zeigt die Werte auf einem energiesparenden E-Ink-Display an. Durch das frei im Raum platzierbare Thermostat sollen Messfehler vermieden werden, die bei herkömmlichen Reglern durch die direkte Nähe zum Heizkörper entstehen.

Das Panel dient zugleich als zentrale Bedieneinheit, über die sich die Raumheizung auch ohne Smartphone oder Sprachsteuerung regeln lässt. Zwei frei programmierbare Tasten ermöglichen es darüber hinaus, zusätzliche Smart-Home-Abläufe wie das Schließen von Vorhängen oder das Aktivieren anderer Geräte auszulösen.

Switchbot Heizung

Über Matter mit Apple Home & Co. kompatibel

Über den beiliegenden Hub Mini lässt sich das System in Plattformen wie Apple Home, Amazon Alexa oder Home Assistant einbinden.

Die SwitchBot Smart Heizkörperthermostat-Panel Matter Combo ist ab sofort zum Preis von 109,99 Euro über die Website des Herstellers erhältlich. In Deutschland läuft der Vertrieb von SwitchBot zudem über Amazon. Zur Markteinführung bietet der Hersteller das aus dem neuen Panel, einem Heizungsthermostat und dem Hub mini bestehende Starterpack mit 20 Prozent Nachlass für 88 Euro an..

Produkthinweis
SwitchBot Smart Heizkörperthermostat-Panel Combo – App- und Zeit-Steuerung, Energieseinsparung, einfache... 87.99 Euro
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
31. Okt. 2025 um 17:01 Uhr von chris Fehler gefunden?


    11 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Immer wieder dieselbe Frage: Welcher Funkstandard wird benutzt?
    Warum fehlt das in Euren Artikeln zu Matter Geräten immer?

    Antworten Melden

  • Hab gestern kasa ke100 bestellt. Überlege nun zurück zu schicken und dass zu nehmen. Switxhbot habe ich bereits an meiner Tür. Bin happy und es kann matter. Lediglich etwas teurer.

    Antworten Melden

  • Kennt jemand ein Raumthermostat ähnlich den von Homematic die mit 220V betrieben werden und idealerweise mit WLAN verbunden im Home Assistant betrieben werden können? Ich würde mich gerne von der Homematic trennen aber irgendwie finde ich nur batteriebetriebene Raumthermostate.

    Antworten Melden

  • Matter hin oder her um alle Funktionen nutzen zu können ist immer der Herstellerhub / Switch / Bridge notwendig inkl. Herstellerapps. Da sollte sich mal was tun. Habe Hue / SwitchBot / Bosch bridges im Einsatz.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42661 Artikel in den vergangenen 6635 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven