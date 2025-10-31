SwitchBot bringt neue Heizungssteuerung mit Matter-Unterstützung

SwitchBot baut sein Smarthome-Angebot für den europäischen Markt aus und bringt hierzulande ein neues Komplettpaket zur Heizungssteuerung in den Handel. Die Kombination aus Heizkörperthermostat, Raumklima-Panel und dem mit Matter kompatiblen Hub Mini soll den Energieverbrauch senken und zugleich den Bedienkomfort erhöhen.

Funktionen zur intelligenten Temperatursteuerung sollen dabei helfen, die Heizkosten merklich zu reduzieren. Anwender können die Heizzeiten individuell planen und das System beispielsweise so konfigurieren, dass die Temperatur automatisch abgesenkt wird, wenn niemand zu Hause ist, und die Heizung vor der Rückkehr der Bewohner wieder aufgedreht wird. Eine integrierte Fenstererkennung schaltet die Heizung ab, sobald ein Temperaturabfall durch Zugluft registriert wird. Über Geofencing könne das Aufheizen auch unabhängig von Zeitplänen automatisch starten, wenn sich Nutzer auf dem Heimweg befinden. Alle Funktionen sind laut SwitchBot ohne laufende Abonnementkosten nutzbar.

Raumklima-Panel als Steuerzentrale

Das mit der Lösung neu vorgestellte Raumklima-Panel ist laut SwitchBot mit hochpräzisen Sensoren für die Messung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ausgestattet und zeigt die Werte auf einem energiesparenden E-Ink-Display an. Durch das frei im Raum platzierbare Thermostat sollen Messfehler vermieden werden, die bei herkömmlichen Reglern durch die direkte Nähe zum Heizkörper entstehen.

Das Panel dient zugleich als zentrale Bedieneinheit, über die sich die Raumheizung auch ohne Smartphone oder Sprachsteuerung regeln lässt. Zwei frei programmierbare Tasten ermöglichen es darüber hinaus, zusätzliche Smart-Home-Abläufe wie das Schließen von Vorhängen oder das Aktivieren anderer Geräte auszulösen.

Über Matter mit Apple Home & Co. kompatibel

Über den beiliegenden Hub Mini lässt sich das System in Plattformen wie Apple Home, Amazon Alexa oder Home Assistant einbinden.

Die SwitchBot Smart Heizkörperthermostat-Panel Matter Combo ist ab sofort zum Preis von 109,99 Euro über die Website des Herstellers erhältlich. In Deutschland läuft der Vertrieb von SwitchBot zudem über Amazon. Zur Markteinführung bietet der Hersteller das aus dem neuen Panel, einem Heizungsthermostat und dem Hub mini bestehende Starterpack mit 20 Prozent Nachlass für 88 Euro an..