Nur 12 Euro: Klappbares Reisenetzteil für iPhone und Apple Watch

Der Anbieter Lisen bietet über seinen Amazon-Shop derzeit wieder diverses Zubehör für das iPhone und die Apple Watch deutlich im Preis gesenkt an. Der Preisknüller scheint uns dabei eine für nur 11,99 Euro erhältliche tragbare Ladestation für das iPhone und die Apple Watch zu sein.

Besonders interessant ist das Design des kompakten Ladezubehörs. Der Ladepuck für die Apple Watch wird nämlich in die Rückseite des magnetischen iPhone-Ladegeräts eingeklappt. Die Größe beim Transport oder wenn nur das iPhone geladen werden soll, reduziert sich dadurch auf ein Minimum.

Bei Bedarf kann die zusätzliche Lademöglichkeit für die Apple-Uhr ausgeklappt werden, sodass man die Apple Watch liegend neben dem iPhone laden kann. Das Lademodul für die Uhr erfüllt zudem noch einen weiteren Zweck und lässt sich bei Bedarf nur halb ausklappen, sodass man die Ladestation auch als Ständer für das iPhone verwenden kann. Umgekehrt kann man das Zubehör auch als Ständer für die Apple Watch verwenden. Sowohl die Apple-Uhr als auch das iPhone können in dieser schrägen Position dann auch in Verbindung mit der durch iOS beziehungsweise watchOS bereitgestellten StandBy- beziehungsweise Schlafmodus-Anzeige verwendet werden.

Laut Herstellerbeschreibung lässt sich das iPhone mit diesem Ladegerät mit bis zu 15 Watt kontaktlos laden. Optional kann man damit auch die Ladehülle der AirPods kontaktlos mit Strom versorgen.

Mit Kabel aber ohne Netzteil

Im Lieferumfang ist der Produktbeschreibung zufolge auch ein anderthalb Meter langes Ladekabel von USB-C auf USB-C enthalten. Lediglich ein passendes Netzteil für die Stromversorgung muss man selbst beisteuern.

Auf der Produktseite bei Amazon werden als unverbindliche Preisempfehlung 26,98 Euro angegeben. Um auf den von uns genannten Endpreis zu kommen, müsst ihr zusätzlich zu dem aktuellen Aktionspreis von 14,99 Euro noch den darunter angezeigten Rabattcoupon aktivieren.