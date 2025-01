Swippitt: Der „unendliche“ Zusatzakku für das iPhone

Das Swippitt-System ist sicher einen Blick wert, so richtig ernst nehmen können wir die neu vorgestellte Akku-Lösung für das iPhone allerdings nicht. Apple ist es über die vergangenen Jahre hinweg gelungen, die Zeiten für eine Akku-Ladung immer weiter zu verkürzen. Und sollte man doch mal in die Lage kommen, auf der Stelle einen vollen Akku zu benötigen, steht der Preis von Swippitt zumindest für private Nutzer in keiner Relation dazu – von der klotzigen Hülle mal ganz abgesehen.

Aber von vorne: Die Macher von Swippitt fordern dazu auf, die Art und Weise, wie man sein Smartphone lädt, zu überdenken. Das System sieht vor, dass man sein iPhone dafür permanent in einer speziellen Hülle hat, die mit einer Zusatzbatterie bestückt ist, die innerhalb von Sekunden ausgetauscht werden kann.

Im Video oben seht ihr das System in Aktion und die Entwickler versprechen zumindest von daher nicht zu viel, dass der Akku-Tausch wirklich extrem schnell und komfortabel vonstatten geht. Wer den Finger jetzt schon auf dem Vorbestell-Knopf sieht, sollte allerdings noch kurz einen Blick auf den Preis werfen.

Für den Austausch der Akkus ist ein spezielles Dock erforderlich. Der Swippitt Hub ist mit einem Preisschild von 450 Dollar versehen. Dafür erhält man die Ladestation sowie fünf Austausch-Akkus mit jeweils 3.500 mAh Kapazität. Für die „Link“ genannte Smartphone-Hülle muss man weitere 150 Dollar rechnen.

Zugehöriges Case zu klobig

Zudem haut uns die Optik der Akku-Hülle nicht sonderlich vom Hocker. Zugegeben, die Macher von Swippitt haben sich hier viel Mühe gegeben, unterm Strich bleibt das Case aber eine eher klobige Erweiterung, die nicht nur dick genug für den Swippitt-Akku sein muss, sondern auch deutlich über die Unterseite des iPhones hinaussteht, um die Verbindung zum USB-C-Anschluss zu realisieren.

