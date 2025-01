Das iPhone ist volljährig

Vor genau 18 Jahren hat der damalige Apple-Chef Steve Jobs das iPhone vorgestellt. Wir nehmen diesen Jahrestag immer wieder gerne zum Anlass, um uns noch einmal die Produktpräsentation von damals anzusehen. Steve Jobs war in absoluter Bestform und lässt das Publikum daran teilhaben, wie er diesen Tag herbeigesehnt hat.

Wer wenig Zeit mit sich bringt, kann die ersten 80 Sekunden im Video überspringen, um sich das Highlight der Präsentation anzusehen. Der Apple-Chef stellt nicht nur eines, sondern gleich drei neue Produkte vor.

Heute ist das alles Geschichte. Das iPhone hat sich zu einem Quasi-Standard entwickelt und Apple ist längst nicht mehr das rebellische Unternehmen alter Tage. Während Jobs für seine Gier nach Innovation und Aussagen im Sinne von „It’s not about money but products“ bekannt war, versucht sein Nachfolger, sich durch Spenden bei Politikern anzubiedern, und ist peinlichst darauf bedacht, die Erwartungen von Anlegern zu erfüllen.

Zurück zum iPhone. Über die technischen Spezifikationen der ersten iPhone-Generation kann man heute höchstens müde lächeln. Der Bildschirm war gerade mal 3,5 Zoll groß und der verfügbare Speicherplatz auf 4 Gigabyte begrenzt. Die erste Generation des iPhone wurde noch ohne GPS-Sensor ausgeliefert und hatte lediglich eine 2-Megapixel-Kamera an Bord.

In Deutschland erstmal nur bei der Telekom

iPhone-Verkaufsstart in Deutschland

Nach der ersten Präsentation in der Öffentlichkeit vor genau 18 Jahren hat es nochmal zehn Monate gedauert, bis das Gerät offiziell auch in Deutschland erhältlich war. Zu Beginn war die Telekom damals der exklusive iPhone-Vertriebspartner von Apple und Steve Jobs ist für die Ankündigung dieser Kooperation eigens zu einer gemeinsamen Pressekonferenz nach Deutschland gereist.

Erst drei Jahre später war das iPhone in Deutschland auch bei Vodafone und O2 erhältlich, gefolgt vom frei und mit beliebigen Verträgen nutzbaren Geräten.