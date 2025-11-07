Streamingstatistik: Spotify erweitert App um wöchentliche Hörstatistiken

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify ergänzt seine App um eine neue Funktion, die Abonnenten eine wöchentliche Zusammenfassung ihres Musikverhaltens liefert. Die sogenannten „Streamingstatistik“ zeigen, welche Titel und Künstler in den letzten vier Wochen am häufigsten gehört wurden.

Zusätzlich werden individuelle Höhepunkte hervorgehoben, etwa besonders häufig abgespielte Titel, Neuentdeckungen oder spezielle Hörerlebnisse. Das neue Feature steht sowohl für kostenfreie als auch für zahlende Nutzer zur Verfügung und ist in über 60 Ländern weltweit freigeschaltet.

Neben der reinen Übersicht liefert Spotify auch automatisch erstellte Wiedergabelisten, die auf dem persönlichen Musikgeschmack basieren. Diese sollen passende Empfehlungen geben oder an bereits gehörte Inhalte anknüpfen. Die neue Übersicht ergänzt damit die bestehenden personalisierten Angebote wie den Release Radar oder die Discover Weekly Playlist.

Direkt aus der App teilbar

Die persönlichen Hörstatistiken lassen sich direkt aus der App heraus teilen. Nutzer können ihre wöchentliche Übersicht oder einzelne Höhepunkte auf sozialen Netzwerken wie Instagram und WhatsApp veröffentlichen oder mit Freunden auf Spotify teilen.

Die Funktion ist über das Profilmenü der App erreichbar. Dort findet sich ein neuer Reiter mit dem Titel „Streamingstatistik“. Ein Fingertipp öffnet die Auswertung, die anschließend auf Wunsch weitergeleitet oder gespeichert werden kann.

Mit der wöchentlichen Statistik bietet Spotify eine kleinere Ergänzung zum bekannten Jahresrückblick „Wrapped“. Während Wrapped weiterhin das gesamte Kalenderjahr abdeckt, ermöglicht die neue Funktion einen regelmäßigeren Einblick in das eigene Hörverhalten.

Verlustfreies Streaming möglich

Zuletzt hatte der Streaming-Dienst sein verlustfreies Audioangebot freigeschaltet. Seit Anfang November ist es Premium-Nutzern in Deutschland möglich, Musik auch im verlustfreien FLAC-Format zu streamen. Damit reagiert Spotify auf ähnliche Angebote von Apple Music, Deezer und Amazon Music.