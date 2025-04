„Standortgenauigkeit verbessern“: Was es mit der Funktion auf sich hat

Apple hat offenbar bereits zum Monatswechsel mit dem Update auf iOS 18.4 eine neue Privatsphäre-Einstellung integriert. Der Schalter nennt sich „Standortgenauigkeit“ und ist standardmäßig aktiviert. Es ist allerdings anzunehmen, dass die Funktion an sich nicht neu hinzugefügt wurde, sondern Apple Nutzern mit dem jetzt verfügbaren Schalter die Möglichkeit gibt, die Weitergabe der damit zusammenhängenden Daten zu unterbinden.

Der Sicherheitsforscher Tommy Mysk hat in einem Beitrag auf X auf die Neuerung aufmerksam gemacht. Während es an der Funktion an sich vermutlich nichts auszusetzen gibt, kann man Apple jedoch die mangelhafte Kommunikation diesbezüglich ankreiden.

Abgesehen davon, dass der Schalter quasi aus dem Nichts kommt und standardmäßig aktiviert ist, muss man sich auch die Informationen zu der damit verbundenen Funktion mühsam zusammensuchen. Es geht hier nämlich weniger darum, die eigene Standortgenauigkeit zu verbessern, sondern man trägt mithilfe dieser Funktion vor allem dazu bei, die von Apple verwaltete Datenbank von nahe gelegenen WLAN-Hotspots und Mobilfunkmasten zu verbessern und aktuell zu halten.

GPS-Unterstützung für schnellere Positionierung

Mithilfe dieser auf Crowdsourcing-Basis erstellten Sammlung der Positionen von WLAN-Hotspots und Mobilfunkmasten lassen sich die Ortungsfunktionen der Geräte zum Teil deutlich beschleunigen. Das Ganze ist als Ergänzung zum GPS-System zu verstehen. Im Idealfall ergänzen sich beide Funktionen. Insbesondere in dichtbesiedelten Bereichen ist die Standortbestimmung auf Basis von umliegenden WLAN-Hotspots teilweise schneller und genauer, als dies über GPS allein der Fall ist. Daher erscheint bei deaktiviertem WLAN die Meldung, dass die Standortgenauigkeit durch die Nutzung von WLAN verbessert werden kann.

Der neue Schalter findet sich in den Systemeinstellungen „Datenschutz & Sicherheit“ und ist dort im Bereich „Ortungsdienste“ unter den Systemdiensten zu finden. Apple betont, dass die mithilfe dieser Funktion bereitgestellten Daten ausschließlich anonymisiert und verschlüsselt übertragen werden.