Stage Creator Kit: Neues Komplettset für iPhone-Filmemacher

Der Zubehörhersteller Belkin hat ein neues Set für die Videoproduktion mit dem iPhone vorgestellt. Das sogenannte Stage Creator Kit richtet sich an Nutzer, die Inhalte direkt mit ihrem Smartphone aufnehmen und bearbeiten. Erste Komponenten wurden bereits Anfang 2025 im Umfeld der Elektronikmesse CES angekündigt und sind nun verfügbar.

Zum Paket gehört unter anderem ein drahtloses Mikrofonset. Dieses besteht aus zwei kompakten Mikrofonen, die sich magnetisch an Kleidung befestigen lassen. Die Verbindung erfolgt über einen USB-C-Empfänger, der direkt mit kompatiblen iPhones genutzt werden kann. Die Reichweite gibt der Hersteller mit bis zu 100 Metern an.

Die Aufnahme erfolgt in einer Qualität von 24 Bit bei 48 kHz, was für klare Sprachaufnahmen ausgelegt ist. Ein Ladeetui erweitert die Laufzeit deutlich und ermöglicht zusammen mit den Mikrofonen längere Aufnahmesitzungen.

Ergänzt wird das Set durch eine magnetische Halterung für das iPhone. Diese nutzt die MagSafe-Technik und erlaubt das schnelle Anbringen an Stativen oder Halterungen. Dank standardisiertem Gewinde kann die Halterung auch mit vorhandenem Zubehör kombiniert werden. Das beiliegende Stativ ist auf Mobilität ausgelegt und lässt sich auf eine Höhe von bis zu 167 Zentimetern ausziehen.

Separater Kameragriff mit Akku und Fernsteuerung

Ergänzend zum Creator-Kit bietet Belkin mit dem Stage PowerGrip ein weiteres Zubehör an, das separat erhältlich ist. Der Griff wird magnetisch am iPhone befestigt und erweitert das Smartphone um eine klassische Kamerahaptik. Über eine Bluetooth-Verbindung lässt sich ein integrierter Auslöser nutzen, um Fotos und Videos direkt am Griff zu starten.

Im Inneren arbeitet ein Akku mit einer Kapazität von 9.300 Milliamperestunden, der das iPhone unterwegs mehrfach nachladen kann. Zusätzlich unterstützt der Griff das gleichzeitige Laden mehrerer Geräte. Neben der kabellosen Energieübertragung für das Smartphone stehen ein USB-C-Kabel und ein Anschluss für weitere Geräte zur Verfügung.

Die Konstruktion ist auf mehrere Einsatzszenarien ausgelegt. Der Griff kann auch als Standfuß genutzt werden und verfügt über ein Stativgewinde, sodass sich das iPhone in bestehende Setups integrieren lässt. Damit positioniert Belkin den PowerGrip als Ergänzung für mobile Aufnahmen, die über das eigentliche Creator-Kit hinausgeht.