Sprachassistenten: Microsoft stellt Cortana-App für iOS ein

Die iOS-Version der Microsoft-Sprachassistentin Cortana segnet im kommenden Jahr das Zeitliche. Microsoft zufolge wurde das hinter Cortana stehende Konzept überdacht, die Sprachassistentin soll mit künftig mit künstlicher Intelligenz ausgestattet das Nutzererlebnis von Microsoft 365 verbessern. Weniger populäre Cortana-Dienste will der Konzern dagegen auslaufen lassen, darunter auch die iOS-Version.

In Deutschland war Cortana für iOS nie verfügbar. Die zugehörige App wurde vor fünf Jahren ausschließlich in den USA und China veröffentlicht. Offenbar war nie ausreichend Popularität gegeben, um den Vertrieb der Anwendung auf weitere Regionen auszuweiten.

Der Kurswechsel betrifft auch den von Harman Kardon in Kooperation mit Microsoft veröffentlichten Smart Speaker Invoke. Hier soll die Cortana-Funktion per Firmware-Update deaktiviert werden. Der Lautsprecher soll sich ansonsten weiter benutzen lassen, Microsoft bietet Besitzern des Geräts damit zusammenhängend eine Gutschrift zur Entschädigung an.

Der Großteil der Änderungen ist für Anfang 2021 geplant. Dann sollen die Cortana-App verschwinden und die Sprachfunktion beim Invoke-Lautsprecher abgestellt werden. Zuvor werden bereits ab September dieses Jahres die „Cortana Skills“ genannten Anwendungen von Drittentwicklern nicht mehr funktionieren.

Microsoft stellt mit dieser Ankündigung auf ein neues Konzept um. Cortana soll zukünftig als leistungsfähige Assistentin für die Microsoft 365 weiterentwickelt und gepflegt werden. Das Feld als allgemeine Sprachassistentin beispielsweise für die Smarthome- oder Musik-Steuerung überlässt man den Konkurrenzprodukten Amazon Alexa, Google Assistant und natürlich Apples Siri.