Spotify Wrapped: Taylor Swift räumt auch in diesem Jahr ab

Die Zeit der Jahresrückblicke ist da und da darf natürlich auch Spotify nicht fehlen. Wie üblich bekommen Abonnenten hier mit Spotify Wrapped zum Jahresende eine Zusammenfassung ihrer Hörgewohnheiten über das vergangene Jahr hinweg, ähnlich wie wir es gestern mit Apple Music Replay gesehen haben. Spotify hat ergänzend dazu dann auch gleich Listen mit den insgesamt am meisten gestreamten Künstlern, Songs, Alben und Podcasts veröffentlicht.

Abonnenten von Spotify erfahren in ihrem persönlichen Jahresrückblick unter anderem, welchen Song oder Künstler sie in den vergangenen zwölf Monaten am meisten gehört haben und wie viel Minuten sie insgesamt mit dem Dienst verbracht haben.

Diese Einzelcharts legen zugleich die Basis für die komplette Jahresübersicht von Spotify. Allem voran wird hier wieder die imaginäre Krone für den am meisten gehörten Künstler verliehen. Hier findet sich Taylor Swift in diesem Jahr schon zum zweiten Mal in Folge auf dem ersten Platz. Spotify-Nutzer haben im Jahr 2024 weltweit mehr als 26,6 Milliarden Streams der Musikerin abgerufen. Auf dem zweiten Platz liegt hier The Weeknd, gefolgt von Bad Bunny, Drake und Billie Eilish.

Das am häufigsten gestreamte Album in diesem Jahr stammt mit „The Tortured Poets Department: The Anthology“ ebenfalls von Taylor Swift. Hier liegt Billie Eilish mit „Hit me hard and soft“ auf Platz 2 und Sabrina Carpenter mit „Short n’ Sweet“ auf dem dritten Platz. Sabrina Carpenter darf sich zudem darüber freuen, dass ihr Song „Espresso“ im laufenden Jahr am meisten auf Spotify gestreamt wurde.

Spotify-Charts in Deutschland

Die oben genannten Charts berücksichtigen die Spotify-Nutzung weltweit. Wenn wir nur auf Deutschland blicken, sieht es teils etwas anders aus. Zwar wurde Taylor Swift auch hierzulande am meisten gehört, dahinter folgen dann allerdings Luciano und Ayliva.

Ayliva hat mit „In Liebe“ dann auch das Top-Album in Deutschland abgeliefert, für den meistgestreamten Song des Jahres 2024 zeichnet Artemas mit „I like the way you kiss me“ verantwortlich.