Meross Thermometer-Uhr mit Matter-Hub: Nette Kombi und guter Preis

Meross bietet seine Uhr mit Thermometer und Hygrometer inzwischen auch in Deutschland an. Uns hat hier besonders das Bundle mit dem neuen Hub MSH450 interessiert. Dieser unterstützt die Verbindung mit bis zu 32 Geräten und kann diese über Matter in Smarthome-Systeme wie Apple Home und Amazon Alexa einbinden.

Vorab noch schnell der Hinweis, dass die Kombi aus Tischuhr und Hub gerade günstig für 31,99 Euro erhältlich ist. Ihr müsst dafür lediglich den 20-Prozent-Gutschein auf der Produktseite aktivieren.

Wahlweise Ethernet oder WLAN

Beginnen wir mit dem neuen Meross-Hub. Dieser ist nicht ansatzweise mit dem Mini-Hub vergleichbar, den Meross zum Teil bei seinen HomeKit-Produkten beilegt. Der Meross-Hub MSH450 lässt sich sowohl über 2,4 GHz WLAN als auch über Ethernet mit dem lokalen Netzwerk verbinden, wird über USB-C mit Strom versorgt und ist solide verarbeitet, eine rutschhemmende Gummibasis sorgt für einen stabilen Stand. Bohrungen für die Wandmontage sind leider nicht vorhanden.

Mit seinem integrierten Lautsprecher soll der Hub auch als Ersatz für eine Sirene taugen. Allzu viel darf man hier aber nicht erwarten. Das Ding ist in der Lage, hohe und kaum außerhalb des jeweiligen Raumes hörbare Signaltöne zu erzeugen.

Als Brücke zum Bereitstellen angebundener Produkte in Apple Home oder anderen mit Matter kompatiblen Systemen verrichtet das Gerät bei uns bislang aber zuverlässig seinen Dienst. Meross betont auch, dass diese Funktion auch ohne Internetverbindung gegeben ist. Eine Internetverbindung ist nur für die Einrichtung und das Laden von Updates erforderlich.

Kompakte Uhr mit Innenthermometer

Im Praxistest haben wir dann gleich mal das hier im Bundle mitgelieferte WLAN-Thermometer von Meross eingebunden. Meross verkauft das batteriebetriebene Gerät zwar als Thermometer, uns gefällt vor allem aber die Tatsache, dass wir hier eine Schreibtischuhr vor uns stehen haben, die zusätzlich Infos wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und auch die aktuelle Helligkeit anzeigt. Das Display verfügt auch über eine Hintergrundbeleuchtung. Diese wird allerdings nur kurzzeitig aktiviert, indem man das Gerät berührt oder auf den Tisch klopft, auf dem die Uhr gerade steht.

Die Anbindung an den Hub ließ sich problemlos bewerkstelligen und in der Folge tauchen die von den integrierten Sensoren erfassten Werte auch direkt in der Home-App von Apple auf. Dort lassen sie sich dann beispielsweise auch in Automationen verwenden.

Ausführlichere Infos zu den Messwerten bekommt ihr in der Meross-App selbst. Dort kann man beispielsweise auch festlegen, dass man beim Unter- oder Überschreiten einer festgelegten Spanne benachrichtigt wird.

Tastschalter können Szenen steuern

Wenn auch Schaltsteckdosen oder Beleuchtungsprodukte von Meross verwendet werden, bekommt die kleine Uhr eine praktische Zusatzfunktion. Die beiden Tasten an der Oberseite lassen sich als Auslöser für über die App programmierbare Aktionen verwenden. Konkret hat man hier also zusätzlich kleine Lichtschalter oder dergleichen mit auf dem Schreibtisch stehen.