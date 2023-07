Spotify: Mehr Abonnenten aber weniger Pro-Kopf-Einnahmen

Den finanziellen Verlusten will der Anbieter wohl nicht zuletzt mit den jetzt bekanntgegebenen Preiserhöhungen entgegensteuern. Die Ankündigung betrifft interessanterweise ja weltweit 53 Länder und Regionen, darunter auch nahezu alle unserer direkten Nachbarn, nur Deutschland selbst bleibt bislang verschont. Allzu große Hoffnungen, dass dies dauerhaft so bleibt, sollten sich aber auch deutsche Spotify-Abonnenten nicht machen. Früher oder später wird der Musikdienst auch hierzulande auf den mittlerweile branchenüblichen Monatspreis von 10,99 Euro gehen.

