ADAC Drive: Spritpreise-App wird zum Navi mit CarPlay-Integration

Wirft man einen Blick auf die bislang über CarPlay verfügbaren Funktionen der App, so wird auch die Umbenennung von Spritpreise in Drive schlüssiger. Der ADAC hat die Anwendung ja schon im Rahmen der letzten Updates deutlich über die für die Suche nach günstigen Tankstellen benötigten Funktionen hinaus erweitert. Beim Zugriff über CarPlay steht nun eindeutig das Thema Navigation im Fokus. Ergänzend zu der integrierten Suchfunktion können Nutzer auf gespeicherte Favoriten aus den Bereichen „Tanken“, „Adressen“, „Laden“ und „Routen“ zugreifen. Die Spritpreis-Suche steht in der gewohnten Form nur noch direkt am iPhone zur Verfügung

Insert

You are going to send email to