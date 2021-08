Spotify hält an der geplanten Unterstützung von AirPlay 2 fest

Wann es mit der Unterstützung von AirPlay 2 soweit ist, will Spotify allerdings nicht konkretisieren. Man werde neue Informationen diesbezüglich veröffentlichen, wenn sie dann verfügbar sind. Spotify-Nutzer sind dergleichen von dem Musikdienst bereits gewohnt. Auch auf eine erweiterte Unterstützung der Apple Watch mussten sie lange warten, ebenso hat Spotify zwar schon vor geraumer Zeit das Angebot von verlustfrei komprimierten Audiodateien in Aussicht gestellt, sich bislang jedoch weder zu einem Zeitplan noch zu einem eventuell damit verbundenen Preismodell geäußert.

Wenig überraschend hatte diese Ankündigung für einen Proteststurm von Spotify-Nutzern gesorgt. Der Musikdienst lässt sich zwar dank der Spotify-Connect-Integration sehr komfortabel mit einer großen Zahl von Lautsprechern nutzen, doch wollen in zunehmender Zahl Kunden ihre Songs auf über Apples AirPlay-Protokoll auf einzelne Lautsprecher oder in Multiroom-Umgebungen schicken.

Spotify hat am Wochenende mit der Aussage, man werde AirPlay 2 nicht wie geplant unterstützen, für Verärgerung gesorgt. Mittlerweile hat sich das Unternehmen diesbezüglich korrigiert. In einer neuen Stellungnahme versichert Spotify nun, dass man weiter an der Umsetzung arbeite und AirPlay 2 künftig unterstützen werden. Zum Zeitrahmen will sich der Streaming-Anbieter bislang allerdings nicht äußern.

