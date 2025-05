Spotify bündelt neue Alben in eigenem Vorschau-Bereich

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify hat eine neue Funktion vorgestellt, die Nutzer gezielter über bevorstehende Musikalben informiert. Der sogenannte „Upcoming Releases“-Hub fasst demnächst erscheinende Veröffentlichungen zusammen und ist über die mobile App unter dem Suchbereich erreichbar.

Nutzer finden dort sowohl personalisierte Empfehlungen auf Basis ihrer bisherigen Hörgewohnheiten als auch eine Übersicht der zehn international meistvorbestellten Alben.

Personalisierte Albumvorschauen

Im Mittelpunkt steht die Integration der sogenannten „Countdown Pages“, die bereits im Sommer 2024 eingeführt wurden. Diese Seiten bieten Informationen zu bevorstehenden Veröffentlichungen, darunter Tracklisten, Hörproben, Videos, Fanartikel und einen digitalen Countdown bis zur Veröffentlichung. Sobald ein Nutzer ein Album über die Seite „pre-saved“, wird es am Erscheinungstag automatisch zur eigenen Bibliothek hinzugefügt und per Push-Mitteilung angekündigt.

„Countdown Charts“

Begleitend zur Hub-Funktion hat Spotify auch ein neues Ranking-Format für soziale Medien gestartet: die „Countdown Charts“. Diese Charts listen die global meistgespeicherten Alben auf und sollen jede Woche auf den offiziellen Kanälen von Spotify und Spotify for Artists erscheinen. Ziel ist es laut Unternehmensangaben, den Künstlern zusätzliche Aufmerksamkeit in der Vorvermarktung zuteil werden zu lassen.

Voraussetzung für die Teilnahme an Hub und Charts ist eine aktive Hörerschaft: Künstler müssen in den letzten 28 Tagen mindestens 5.000 aktive Hörer verzeichnet haben, um eine eigene Countdown-Page anlegen zu können. Das Angebot richtet sich somit vor allem an etablierte Interpreten, die frühzeitig eine hohe Reichweite für neue Projekte aufbauen wollen.

Auf unseren Geräten bekommen wir die neuen Bereiche derzeit noch nicht angezeigt, da Spotify jedoch keine Einschränkungen kommuniziert, gehen wir davon aus, dass die neuen Anlaufstellen in Kürze verfügbar sein wird.