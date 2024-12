Spotify-App: Erweiterte Suchfunktionen effektiv nutzen

Die erweiterten Suchmöglichkeiten von Spotify sind zwar nicht neu, aber vielen Nutzern nach wie vor unbekannt. Dabei lässt sich die einfache Suchfunktion der App mit gezielten Begriffen und logischen Operatoren erheblich präzisieren, um schneller genau die Musik, Hörspiele und Hörbücher zu finden, die man sucht.

So funktioniert die erweiterte Suche

Neben klassischen Anfragen nach Künstlern, Alben, Titeln oder Playlists erlaubt es Spotify, die Suchergebnisse mithilfe von Schlüsselwörtern und Operatoren wie AND, OR und NOT gezielt einzugrenzen. Darüber hinaus kann die Suche durch bestimmte Filter wie genre oder year weiter spezifiziert werden.

Ein Beispiel: Die Eingabe „genre:folk year:1975-1989 track:love“ zeigt ausschließlich Folk-Songs aus den Jahren 1975 bis 1989 an, die das Wort „love“ im Titel des Songs enthalten. label:oetinger year:2024 zeigt alle Hörbuch-Neuveröffentlichungen des Kinderbuchverlages Oetinger an.

Nützliche Suchparameter im Überblick

Folgende Filter und Operatoren stehen zur Verfügung:

year: Zeigt Musik aus einem bestimmten Jahr oder Zeitraum an.

Zeigt Musik aus einem bestimmten Jahr oder Zeitraum an. genre: Liefert Songs aus einem bestimmten Musik-Genres.

Liefert Songs aus einem bestimmten Musik-Genres. label: Beschränkt die Ergebnisse auf ein bestimmtes Musiklabel.

Beschränkt die Ergebnisse auf ein bestimmtes Musiklabel. track: Zeigt Songs an, die mit dem Suchbegriff übereinstimmen.

Zeigt Songs an, die mit dem Suchbegriff übereinstimmen. album: Zeigt Alben an, die mit dem Suchbegriff übereinstimmen.

Zeigt Alben an, die mit dem Suchbegriff übereinstimmen. artist: Zeigt Künstler an, die mit dem Suchbegriff übereinstimmen.

Zeigt Künstler an, die mit dem Suchbegriff übereinstimmen. tag:new: Listet Neuzugänge der letzten 2 Wochen auf

Suche clever kombinieren

Die verschiedenen Parameter lassen sich flexibel miteinander verknüpfen, um die Suchergebnisse noch präziser anzupassen. So können Nutzer komplexe Abfragen erstellen und Musik nach ihren eigenen Kriterien schnell finden.

Wer den Titel eines Songs nicht kennt, sich aber an ein paar Zeilen aus dem Text erinnert, kann auch nach diesem suchen. Bei Spotify können dazu drei oder mehr Wörter aus dem Songtext in die Suchleiste eingeben werden. In der Ergebnisliste werden dann passende Lieder mit dem Hinweis „In Songtext gefunden“ angezeigt.