ADAC Drive navigiert jetzt auch im Querformat

Der ADAC zeigt sich weiterhin sehr engagiert, wenn es um den Ausbau seines App-Angebots ADAC Drive geht. Nach dem neuesten Update lässt sich die Anwendung jetzt auch im Querformat verwenden. Die Aktualisierung steht mit der Versionsnummer 5.3.0 im App Store bereit.

„ADAC Drive“ unterstützt von Haus aus bereits CarPlay, somit dürfte das aktuelle Update für Nutzer, die über ein mit Apples iPhone-Integration kompatibles Entertainmentsystem verfügen, weniger interessant sein. Zielgruppe sind hier vor allem Nutzer, die kein CarPlay haben und die App direkt auf dem iPhone oder auf einem iPad verwenden. Abseits vom Auto können zudem insbesondere auch Motorrad- oder Fahrradfahrer von der neuen Darstellungsoption profitieren.

Navigation und erweiterte Inhalte im Querformat

Die App zeigt nicht nur eine aktive Navigation im Querformat an, sondern lässt sich in dieser Ausrichtung auch in allen weiteren Funktionen verwenden. Der Leistungsumfang von „ADAC Drive“ wurde nach und nach um diverse Zusatzfunktionen erweitert. Die Anzeige von aktuellen Kraftstoffpreisen war von Beginn an integriert, die App ist aus der zuvor separat angebotenen Anwendung „ADAC Spritpreise“ entstanden. Mit dem letzten Update im Oktober wurde die Anzeige der Kraftstoffpreise auch auf das Ausland erweitert.

Darüber hinaus bietet sich die App auch als kleiner Freizeit-, Camping- und Stellplatzführer an. Die hier enthaltenen Informationen wurden aus dem separat erhältlichen ADAC Camping- und Stellplatzführer übernommen, der in der neuen Version aktuell noch zum Einführungspreis von 6,99 Euro erhältlich ist.

Routenplanung für Wohnmobile und Motorräder

Erwähnenswert ist bei „ADAC Drive“ auf jeden Fall die Möglichkeit, die Routenplanung auf den Fahrzeugtyp zu beziehen. So stehen neben der klassischen Pkw-Navigation auch Optionen wie „Wohnmobil“, „Gespann“ oder „Motorrad“ zur Wahl.

Die App lässt sich kostenlos laden und nutzen. Eine Mitgliedschaft beim ADAC wird nicht vorausgesetzt, allerdings stehen für Mitglieder Zusatzfunktionen wie eine digitale Clubkarte bereit.