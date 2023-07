Sport-Armband und Trail Loop: Günstigere Alternativen von Cube Nest

Das Trail Loop von CubeNest gibt es zum Preis von 21,99 Euro in vier verschiedenen Farbvarianten, wovon uns die erfrischende Optik der Version mit blauen und orangefarbenen Streifen am besten gefällt.

Mit zwei Neuzugängen will jetzt auch der Zubehöranbieter CubeNest eine Alternative zu den hochpreisigen Original-Armbändern für die Apple Watch anbieten. Von ihrer Machart und Optik erinnern die beiden Produkte dabei wohl nicht zufällig an die von Apple angebotenen Originale, können abgesehen vom günstigeren Preis aber auch mit neuen Farboptionen punkten.

Insert

You are going to send email to