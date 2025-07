Sparda-Bank BW macht Pause: App und Online-Banking kommen neu

Die Sparda-Bank Baden-Württemberg stellt auf ein neues System für Online-Banking um. In der Folge ändern sich am 28. Juli die Zugriffsvoraussetzungen für Kunden der Bank. In Desktop-Anwendungen für Online-Banking muss eine neue Adresse hinterlegt werden, und die Nutzung von Mobilgeräten aus ist von Montag an auch für Sparda-Kunden in Baden-Württemberg mit der „neuen“ SpardaBanking-App möglich.

Hintergrund ist die Umstellung auf einen neuen IT-Dienstleister und eine Modernisierung der zugrundeliegenden Systeme. In diesem Zusammenhang müssen sich Kunden der Bank in den kommenden Tagen auf Einschränkungen bei der Verfügbarkeit der Systeme oder auch komplette Ausfälle gefasst machen.

Einschränkungen bei Abhebungen und Kartenzahlungen

Konkret plant die Bank die Umstellungsarbeiten zwischen Donnerstag, dem 24. Juli, 17 Uhr bis Montag, dem 28. Juli, 9 Uhr. In diesem Zeitraum soll es nicht möglich sein, die Bank telefonisch oder per E-Mail zu erreichen. Zudem werde es zu Einschränkungen beim Online-Banking und bei Kartenzahlungen kommen.

Insbesondere ist hierbei zu beachten, dass nicht nur die Geldautomaten der Sparda-Bank Baden-Württemberg zeitweise außer Betrieb sind, sondern ab dem 24. Juli auch Online-Zahlungen mit den Sparda-Kreditkarten mehr möglich sind, weil der 3D-SecureCode für die alten Kreditkarten gelöscht wird. Die Karten können der Bank zufolge ansonsten uneingeschränkt für Bargeldauszahlungen und Zahlungen im Handel im In- und Ausland genutzt werden. Grundsätzlich empfiehlt die Bank, bereits im Vorfeld ausreichend Geld für die kommenden Tage abzuheben.

Neues Online-Banking und App

Im Anschluss an die IT-Umstellung müssen sich alle Personen mit Zugang zum Online-Banking neu anmelden. Dies ist ausschließlich über die neue Website möglich, die vom 28. Juli an über sparda-bw.de bereitsteht. Ergänzend soll ein Assistent im alten TEO-System die Umstellung erleichtern.

Auch für die Nutzung der neuen Banking-App ist eine Erstanmeldung per Webbrowser notwendig. Nach Abschluss dieser Anmeldung kann die App geladen und mit der Option „Onlinezugang vorhanden“ für die persönliche Nutzung konfiguriert werden.