Infuse unterstützt jetzt direktes Streaming aus der iCloud

Die Medienplayer-App Infuse ist in Version 8.2 erschienen. Die neue Version bringt die Möglichkeit, Video- und Audiodateien direkt von iCloud Drive zu streamen. Darüber hinaus kommen mit dem Update unter anderem eine Mehrbenutzerfunktion für Apple TV sowie die Möglichkeit zur Anzeige der Bewertungen des Bewertungsportals Metacritic.

Streamen von iCloud Drive

Insbesondere iPhone-Besitzer, die permanent zu wenig Speicher auf ihren Geräten haben, werden sich über die Möglichkeit freuen, Videodateien direkt aus der iCloud zu streamen. Bislang mussten Inhalte zunächst vollständig heruntergeladen werden, bevor sie abgespielt werden konnten. Bei der Wiedergabe über iCloud Drive wird nun kein lokaler Speicherplatz auf dem iPhone mehr belegt. Die Entwickler der App betonen, dass die Option zum Download für die Offline-Wiedergabe unabhängig von der Neuerung weiterhin bestehen bleibt.

Auf Apple TV lässt sich diese Option allerdings nur eingeschränkt verwenden. Apple erlaubt derzeit nicht, die in iCloud Drive gespeicherten Dateien direkt auf dem Fernseher zu durchsuchen. Allerdings kann man die Links zu in iCloud Drive gespeicherten Inhalten in Infuse hinterlegen, um Videos aus der iCloud auf diesem Weg zu streamen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findet sich im Support-Bereich der Infuse-Webseite.

Nutzerprofile auf Apple TV

Mit Infuse 8.2 ist es erstmals möglich, auf Apple TV individuelle Nutzerprofile einzurichten, um Einstellungen, Wiedergabelisten, Bewertungshistorie und mehr auf Nutzerbasis zu verwalten. Auch die Verbindung zu eigenen Netzwerkfreigaben oder dem Bewertungsdienst Trakt kann individuell erfolgen. Die Profile lassen sich optional mit einzelnen iCloud-Accounts verknüpfen, was eine geräteübergreifende Synchronisation ermöglichen soll.

Eine KI-gestützte Hochskalierung von Videos soll insbesondere bei niedrig aufgelöstem Material für sichtbare Verbesserungen der Bildqualität sorgen. Die Funktion ist stark an die genutzte Hardware gebunden und unterstützt die aktuelle Version von Apple TV nur begrenzt. Mit der nächsten Generation von Apples Set-Top-Box sollen sich allerdings deutlich sichtbare Verbesserungen zeigen. In vollem Umfang steht die Verbesserungsfunktion auf allen Apple-Geräten mit einem A16-Prozessor zur Verfügung.