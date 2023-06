Soundcore Liberty 4 NC: Neue In-Ears von Anker zum Einführungspreis

Die Anker-Tochter Soundcore startet heute offiziell mit dem Verkauf der neuen Ohrhörer Soundcore Liberty 4 NC. Im Rahmen einer Einführungsaktion lässt sich der reguläre Preis von 89,99 Euro mit dem Aktionscode SOUNDCOREDE auf 69,99 Euro reduzieren.

Mit den Soundcore Liberty 4 NC sucht ein weiteres Paar True-Wireless-Ohrhörer seine Nutzer. Soundcore will hier mit einem den Funktionsumfang vor Augen attraktiven Preis punkten. So soll die integrierte ANC-Funktion bis zu 98,5 Prozent aller störenden Außengeräusche ausblenden und die Ohrhörer darüber hinaus ein erfreuliche lange Akkulaufzeit aufweisen: Die beiden Hörer selbst laufen bis zu zehn Stunden am Stück und das mitgelieferte Ladecase soll die Laufzeit auf bis zu 50 Stunden verlängern. Per Schnellladefunktion kann man die Akkus der Ohrhörer in nur zehn Minuten für weitere vier Stunden Laufzeit auffüllen.

Wer sich fragt, wo sich die neuen Soundcore Liberty 4 NC vom teureren Modell Liberty 4 unterscheiden, wird sich zunächst einmal darüber wundern, dass die neuen und deutlich günstigeren Hörer mit einer massiv besseren Akkulaufzeit ausgestattet sind. Auch bei der integrierten Geräuschunterdrückung sind die Liberty 4 NC dem Hersteller zufolge besser als das ältere Modell. Der Preisunterschied kommt wohl vorrangig durch die etwas einfachere Ausstattung und die Verwendung von 11-Millimeter-Treibern anstelle der im Liberty 4 verbauten dynamischen Treiber zustande.

Die neuen Soundcore-Ohrhörer sind von heute an in den Farben Schwarz, Weiß, Dunkelblau, Hellblau und Pink direkt bei Soundcore und bei Amazon erhältlich. Den Einführungspreis per Gutscheincode gibt es nur bei Soundcore selbst.

Vorbesteller bekommen Gutscheine per E-Mail

Falls ihr im Rahmen der Vorbestelleraktion von Soundcore bereits einen Gutschein für 25 Prozent Preisnachlass erhalten habt, sollte dieser noch im Laufe des heutigen Tages per E-Mail eintreffen. Vielleicht könnt ihr diesbezüglich eure Erfahrungsberichte in den Kommentaren teilen und zur Sicherheit auch einen Blick in den Spam-Ordner werfen. In jedem Fall sollte der Vorbesteller auch tatsächlich die Möglichkeit erhalten, von dem versprochenen Sonderrabatt zu profitieren. Wendet ich ansonsten an den Support des Herstellers.