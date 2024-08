Sonos: Jüngstes Update bringt lokale Musik-Sammlungen zurück

Die offizielle Sonos-App, die im Laufe der vergangenen Wochen stark kritisierte Steuerzentrale für die Multiroom-Lautsprechersysteme des Unternehmens, hat ein weiteres Update erhalten, das ab sofort im App Store für iOS zur Verfügung steht. Die Version 80.07.03 beinhaltet verschiedene Verbesserungen, die die langsam aber kontinuierlich wieder auf das Stabilitäts- und Funktions-Niveau des Vorgängers bringen sollen.

Streaming music from your local music library is available for iOS and Android.

Here’s how to add your music library to your Sonos system [thread] ⬇️ pic.twitter.com/B1uO2Ecy4z

— Sonos (@Sonos) August 28, 2024