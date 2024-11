SOLIX Solarbank 2 AC: Akku kann Balkonkraftwerk um weitere Solarpanels erweitern

Mit der SOLIX Solarbank 2 AC hat Anker ein weiteres Modell seines Balkonkraftwerk-Akkus vorgestellt. Im Gegensatz zu den beiden bereits erhältlichen Varianten ist die neue Version der SOLIX Solarbank insbesondere dazu gedacht, vorhandene Balkonkraftwerke zu erweitern. Zwei zusätzliche, in der Solarbank verbaute MPPT-Controller ermöglichen es, das gesetzliche Maximum von bis zu 2000 Watt Solar-Eingangsleistung auszuschöpfen, dabei jedoch weiterhin die Höchstgrenze von 800 Watt für die Einspeisung ins Hausnetz einzuhalten.

Wie viel Strom konkret ans Hausnetz abgegeben wird, lässt sich auch bei der Solarbank 2 AC beispielsweise mithilfe von Zeitplänen oder Zubehör wie den Smart Plugs von Anker oder einem kompatiblen Smart Meter steuern. Das gesetzliche Maximum wird dabei nicht überschritten und überschüssig produzierter Strom geht nicht verloren, sondern kann im Solarbank-Akku zwischengespeichert und dann bezogen werden, wenn keine oder nicht ausreichend Solarproduktion erfolgt – also beispielsweise nachts.

Vorhandenes Kraftwerk wird einfach eingesteckt

Die Installation der Solarbank 2 AC ist denkbar einfach. Falls man bereits ein komplettes Balkonkraftwerk am Laufen hat, so verbindet man dieses einfach mit dem im Lieferumfang enthaltenen „AC-Coupling“-Kabel mit der an der Solarbank vorhandenen Eingangssteckdose. Diese Anschlussvariante garantiert eine Kompatibilität mit jedem beliebigen Wechselrichter und die normalerweise für das Hausnetz vorgesehenen maximal 800 Watt werden dann einfach von der Solarbank weiter verwaltet und im besten Fall noch um die Leistung von zusätzlichen Solarpanels ergänzt.

Für diesen Zweck verfügt die Solarbank 2 AC selbst über zwei zusätzliche MPPT-Anschlüsse, mit denen man jeweils bis zu 600 Watt starke Solarpanels verbinden kann, die 800 Watt des verbundenen Wechselrichters also zusätzlich um bis zu 1200 Watt auf die durch das Gesetz maximal zugelassene Eingangsleistung erweitern kann.

Spätestens, wenn man auf diese Weise vier Solarpanels mit der Solarbank 2 AC verbunden hat, denkt man vermutlich auch über eine Speichererweiterung nach. Standardmäßig hat die Solarbank 2 AC eine Kapazität von 1,6 Kilowattstunden. Im Bauklotzsystem kann man hier bis zu fünf Erweiterungsakkus unter die Haupteinheit stellen und die Gesamtleistung so auf 9,6 Kilowattstunden aufstocken.

Wenn man einen Zusatzakku ergänzt, wirkt sich dies auch auf die Notstromfunktion der Solarbank aus. Die Steckdose, an die der Wechselrichter angeschlossen wird, kann nämlich auch zur Versorgung von externen Geräten genutzt werden. Solo liefert die Solarbank 2 AC hier maximal 1.000 Watt und in Verbindung mit einem Erweiterungsakku bis zu 1.200 Watt.

Konfiguration und Leistungsmessung per App

In der Anker-App lässt sich die Solarbank 2 AC auf den ersten Blick nicht von den anderen SOLIX-Modellen unterscheiden. Schaut man allerdings auf die detaillierte Anzeige des Solarbetriebs, dann sieht man neben den beiden PV-Anschlüssen an der Solarbank selbst den zusätzlich eingesteckten Wechselrichter als zusätzliche Solarleistungsquelle angezeigt.

In der Folge hat man nun die Möglichkeit, Zeitpläne für den geschätzten oder errechneten Eigenverbrauch aufzustellen, sodass der Akku beispielsweise in der Nacht weniger, aber nach dem Aufstehen und am Abend mehr Leistung ans Netz abgibt.

Will man dies automatisieren, so bietet sich entweder die Verwendung der Smart Plugs von Anker oder eines Smart Meters an. Die intelligenten Steckdosen von Anker werden mit in die App integriert und können zusätzliche Solarleistung abrufen, wenn die daran angeschlossenen Geräte Strom beziehen. Noch besser ist es natürlich, wenn der Akku den gesamten Stromverbrauch kennt und auf diesem basierend zusätzliche Leistung abrufen kann. Hierfür muss allerdings der Elektriker ans Werk und entweder das von Anker selbst angebotene Smart Meter oder ein kompatibles Produkt von Drittanbietern verwenden. Anker plant hier die Integration der 3EM-Modelle von Shelly.

Sonderangebote zum Start

Die SOLIX Solarbank 2 AC kann in Innenräumen sowie im Freien verwendet werden. Das Gerät ist nach IP65 gegen Wettereinflüsse geschützt und arbeitet in einem Temperaturbereich zwischen -20 und 55 Grad.

Zum Verkaufsstart bietet Anker die Solarbank 2 AC über den eigenen Onlineshop sowie über Vertriebspartner wie Amazon mit 300 Euro Preisnachlass an. Somit lässt sich die Produktneuheit vorübergehend für 799 Euro anstelle der offiziellen Preisempfehlung in Höhe von 1.099 Euro bestellen. Der Preis für die Erweiterungsakkus wurde vorübergehend auf 599 Euro gesenkt.

Zumindest im Rahmen der Sonderaktion zum Verkaufsstart empfehlen wir den Kauf direkt bei Anker. Hier bekommt man nämlich zusätzlich zu dem Einführungsrabatt noch ein Smart Meter im Wert von 99 Euro kostenlos dazu.