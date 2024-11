Abo-Verwaltung: „Subbify“ verschenkt Pro-Version für kurze Zeit

Die Aboverwaltungs-App Subbify bietet noch bis heute Abend die Möglichkeit, ihren Premium-Leistungsumfang kostenlos freizuschalten. Die in der Anwendung per In-App-Kauf angebotene Option „Pro-Option auf Lebenszeit“ lässt sich aktuell zum Preis von 0 Euro aktivieren.

Mit dem Angebot bietet sich auch die Gelegenheit, den Leistungsumfang der erst seit September erhältlichen App auf die Probe zu stellen. Auf den ersten Blick bietet die App alles, was man von einer Anwendung in dieser Kategorie erwartet. Ob man hier tatsächlich auch die in „Subbify“ verfügbaren KI-Vorschläge zur Optimierung der einzelnen Abonnements braucht, sei mal dahingestellt. Aber vielleicht finden sich hier auf Dauer ja tatsächlich auch brauchbare Vorschläge zur verbesserten Abo-Nutzung oder Sparhinweise ein.

Abo-Kosten im Blick behalten

„Subbify“ soll einen Überblick über laufende Abos und den dadurch anfallenden Kosten liefern. Dazu gehört in der Vollversion auch die Möglichkeit, Testabos einzutragen und sich generell an anstehende Verlängerungstermine erinnern zu lassen. Auf diese Weise sollte sich schon mal vermeiden lassen, dass man einen Stichtag vergisst und versehentlich für ein gar nicht mehr benötigtes Abonnement weiterbezahlt.

Die App will gepflegt werden

Die App kann allerdings nur eine Hilfe sein, wenn man sie entsprechend pflegt und tatsächlich auch alle abgeschlossenen kostenpflichtigen oder Probeabos sorgfältig einträgt. Dies ist nicht nur die Grundlage dafür, dass man rechtzeitig an bevorstehende Verlängerungen und Kündigungen erinnert wird, sondern auch aussagekräftige Statistiken erhält. „Subbify“ analysiert die durch die Abonnements entstandenen Ausgaben und liefert übersichtliche Zusammenfassungen für einzelne Monate oder auch ein ganzes Jahr sowie ergänzende grafische Analysen. Diese Auswertungen sollen den Anwender dabei unterstützen, sein Nutzungsverhalten zu optimieren und dabei nicht zuletzt auch die durch Abonnements verursachten Kosten zu senken.

„Subbify“ lässt sich generell kostenlos laden, bietet seinen vollen Leistungsumfang aber standardmäßig entweder als Abo oder zum Einmalkauf an.