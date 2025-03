Software im Fokus: So wirbt Apple für das iPhone 16e

Apple hebt in seiner aktuellen Werbekampagne zum iPhone 16e verstärkt die Möglichkeiten von iOS 18 hervor und geht weniger auf die Hardware-Merkmale des jüngsten iPhone-Modells ein. Dabei setzt Apple auf Hochkant-Videos im „Shorts“-Format, die TikTok-kompatibel und vor allem auf jüngere Zielgruppen zugeschnitten sind.

Apple setzt in den neuen Spots auf eine visuelle Aufbereitung, die die Nutzung der beworbenen Funktionen unmittelbar erlebbar machen und die Anwendung in alltäglichen Szenarien demonstrieren soll.

Eine der beworbenen Funktionen ist die Möglichkeit, Textnachrichten mit speziellen Effekten zu versehen. Zudem hebt Apple die Option hervor, bereits gesendete Nachrichten rückgängig zu machen, indem die Nachricht per langem Druck gelöscht wird. Ebenfalls in den Werbevideos präsentiert wird die Nutzung sogenannter „Genmoji“, mit deren Hilfe Nutzer eigene Emojis erstellen können. Ergänzend verweist Apple auf die Sprachnachrichten-Funktion, die in der Werbung als unkomplizierte Möglichkeit dargestellt wird, Gedanken direkt und ohne Tastaturanschläge zu übermitteln.

https://www.youtube.com/watch?v=xIKJUzMvr_U

Fokus auf Unabhängigkeit und Orientierung

Ein weiteres zentrales Thema der Werbung ist die Nutzung des iPhones in Situationen mit eingeschränkter Konnektivität. Apple stellt in seinen Spots die Satellitenkommunikation als Lösung vor, um auch ohne Mobilfunknetz Textnachrichten versenden zu können. Diese Funktion wird in einem Outdoor-Szenario inszeniert.

Darüber hinaus präsentiert Apple in den Werbeclips eine Kamera-Funktion, die es Nutzern ermöglicht, über eine Wischgeste Informationen zu aufgenommenen Bildern abzurufen. Stichwort: Visuelle Intelligenz. Hier wird die Möglichkeit hervorgehoben, etwa Tierarten zu identifizieren oder den Aufnahmeort nachzuvollziehen. In einer weiteren Szene hebt Apple die Nutzung der iOS-Farbfilter hervor, der in dunkler Umgebung helfen soll, die Augen an die Lichtverhältnisse anzupassen und die Sichtbarkeit von Sternen zu verbessern.

https://www.youtube.com/watch?v=7FOyAAHF5lk

Alltagshilfen und Energieverwaltung

Die Werbespots betonen auch praktische Funktionen des iPhone 16e für den Alltag und auf Reisen. Eine beworbene Funktion sind „Hintergrundgeräusche“, die zur Entspannung beitragen sollen. In einer weiteren Szene zeigt Apple die „Fahrzeug-Bewegungshinweise“, die mit Hilfe von Bildpunkten auf dem Display Reisekrankheit reduzieren sollen.

In Bezug auf Produktivität und Nützlichkeit hebt Apple in seinen Werbeclips hervor, dass die Währungsumrechnung nun direkt in der Taschenrechner-App erfolgen kann. Die Clips zeigen eine einfache Bedienung, um verschiedene Währungen umzurechnen. Eine weitere beworbene Funktion ist die Möglichkeit, das iPhone als externe Batterie für kleinere Geräte zu nutzen, indem ein USB-C-Kabel angeschlossen wird.